Kalyon PV ile MEB arasında iş birliği! Gençlere istihdam garantili fırsat





'KALYON PV İSTİHDAM GARANTİSİ VERİYOR'

3308 sayılı yasada yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden çırakların asgari ücretin yüzde 30'u, kalfaların yüzde 50'si kadar ücret aldığını hatırlatan Özer, asgari ücrette yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin ücretlerinin de sürekli iyileşeceğini belirtti. Özer, tüm organize sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezinin kurulduğunu belirterek, "Mesleki eğitim merkezini kurmak için illa bir bina yapılmasına gerek yok; çünkü haftada bir gün eğitim verildiği için mesela burada bugün imzalayacağımız protokol kapsamında bu kadar büyük bir tesiste öğrenci bir günlük eğitimi burada alabilir. Farklı bir meslek eğitim merkezine gitmesine gerek yok. Şimdi yerinde görünce bu açılımı çok rahat bir şekilde kazandırabiliriz. Buradaki mesleki eğitim merkezinin açılımının en önemli ayağı, istihdam garantili mesleki eğitim merkezi uygulamasını ilk kez yürürlüğe sokmamızdır. Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Yüzde 88'lerde. Kalyon ailesi, Kalyon PV'yle birlikte buraya kayıt yaptıran ve 4 yılın sonunda başarılı olan tüm gençlerimize istihdam garantisi veriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Özer, işverenin piyasada eleman aramak yerine kendi yetiştirdiği kişiyi istihdam etmesinin önemli olduğunu belirtti.



PROTOKOLÜ İMZALADILAR

Konuşmaların ardından Bakan Özer ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, iş birliği protokolünü imzaladı. Törenin ardından fabrikayı gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, "Burada orta öğretim kademesinde özel eğitim meslek okulu açılacak. Bu okulda konaklama hizmeti, büro yönetimi ve el sanatları alanlarında mesleki eğitim verilecek. Bu okulda eğitim alan öğrencileri kampüs alanları içindeki birimlerde staj yapma imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra özel eğitim merkezindeki öğrencilerimiz velilerimize hizmet edecek engelsiz halk eğitim merkezi de açacağız" dedi.

KALKINMAYA DAHA FAZLA KATKI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Enerjimiz Milli, Geleceğimiz Güçlü" yaklaşımıyla gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlamayı umduklarını belirterek, "Türkiyemizin sürdürülebilir kalkınmasına daha fazla katkı sağlayarak enerjimizi gençleştireceğiz." ifadesini kullandı.