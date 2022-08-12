Dev işbirliği



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Bu imza, kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi" dedi.

İSTİHDAMA KATKI

Söz konusu anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, şöyle konuştu: "Enerji sektöründe attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar, bugüne kadar yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar olmuştu. IEH ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme konusunda anlaştık. Bu beraberlik Kalyon Holding'in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye; Holdingimizin ve Türkiye'nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."







YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Cemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın ülkemize kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağını da vurgulayarak; bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV'nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesinin 2000 MW'a çıkarılmasıyla birlikte, yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını belirtti. Kalyon Holding daha önce yaptığı yatırımlarla, tek çatı altında 4 fabrika barındıran Kalyon PV'nin başta 500 MW olan üretimini 1000 MW'a kadar çıkarmıştı.

