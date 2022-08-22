Emekli promosyon ödemelerinde kritik detay! 500 TL geri ödeniyor! Promosyon iade edilirse ne olur? Banka banka promosyon cayma bedeli hesaplama 2022!

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. Bankalar emeklileri kendi bankası çekmek amacıyla harekete geçti. Genellikle nakit gereksinimi olan emeklilerin dikkatini çeken emekli promosyon ödemesiyle alakalı detaylar açıklandı. Banka promosyon ödemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu noktada uyarı yapıldı. Peki, Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? Promosyon iade edilirse ne olur? Cayma bedeli ne kadar? İşte merak edilenler!