Yalnızca hiç evi olmayanlara onlarca bin TL devlet desteği! İlk tapusunu alacak olanlara devletten hibe para!

YENİ EV YAPANA DA DESTEK VERİLİYOR

İhtiyaç sahipleri bağlamında mühim olan destek ödemelerinde ev yapana 40.000 TL evini tamir etmek isteyen ve bu desteğe gereksinimi olanlar için 30.000 TL ev eşyası gereksinimi olan vatandaşlar amacıyla 5.000 TL katkı sağlamaktadır.

Devlet doğrultusundan verilebilecek olan bu yardımlar hane içersinde birey başına düşen gelirin 3/1'i kadar olmalıdır. Bu tutarda ise asgari geçim indirimi düşülerek hesaplandığında 852,53 TL'dir. Bu şartları taşıyan vatandaşlar destek müracaatı içi Aile ve Sosyal Hizmetler Bankalığına müracaat yapabilir.