Tarım ve Kredi ürünlerinde yeni dönem! Zincir marketlerde de satılacak

"GÜBRE KORİDORU DÜNYAYI RAHATLATIR"

Tahıl koridorunun ardından gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirten Bakan Kirişçi, "Gübre koridoru dünyayı rahatlatır" dedi.

Kirisci konuyla ilgili şunları söyledi: "Tahıl koridoru olması gerektiği gibi işliyor. Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Amerika tarafından yapılan açıklamayla gıda ve gübrenin ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya'nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya'dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum."