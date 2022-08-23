Tarım ve Kredi ürünlerinde yeni dönem! Zincir marketlerde de satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek" dedi.
"GÜBRE KORİDORU DÜNYAYI RAHATLATIR"
Tahıl koridorunun ardından gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirten Bakan Kirişçi, "Gübre koridoru dünyayı rahatlatır" dedi.
Kirisci konuyla ilgili şunları söyledi: "Tahıl koridoru olması gerektiği gibi işliyor. Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Amerika tarafından yapılan açıklamayla gıda ve gübrenin ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya'nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya'dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum."
"TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK"
Yeni dönemde Tarım Kredi ürünleri de daha fazla tüketiciyle buluşacak.