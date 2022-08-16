Açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliklerinin aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiğine işaret edilerek, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen söz konusu değişikliğin yapıldığı belirtildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hükümlere vurgu yapılan açıklamada, şu hususlara dikkati çekildi:

"İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacak. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecek."