Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sıfır ve ikinci el araç alım satımında haksız fiyat artışı yapanlara ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Nebati'den otomobil sektöründeki haksız fiyat artışına ilişkin açıklama: 100 bin mükellef radara takıldı!
Bakan Nebati, "100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklaması şu şekilde.
"Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı.
Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık"
FIRSATÇILAR 6 AY 6 BİN KARARI SONRASI FİYATLARI DÜŞÜRMEYE BAŞLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde ikinci el araç satışıyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" demişti.
Bakan Muş'un açıklaması sonrası ilan sitelerinde bulunan sıfır araçlarda fiyat düşüşü gözlenmişti. Fırsatçı galericiler ve al satçılar düzenleme öncesi ellerindeki araçları çıkarmak için fiyat kırmıştı.
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ARAÇ ALIM SATIMINDA 6 AY 6 BİN KM DÖNEMİ
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle yalnızca ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışına kısıtlama getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine ilişkin bilgi verildi.