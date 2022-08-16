SON DAKİKA: Borsa neden düşüyor? 16 Ağustos Borsa bugün neden düştü? Borsa İstanbul son durum: Devre kesici...

SON DAKİKA: Borsa neden düşüyor? 16 Ağustos Borsa bugün neden düştü? soruları vatandaşlar ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 2.884,00 puana yükseldi.
16 AĞUSTOS 2022 BORSA İSTANBUL SON DURUM
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,82 puan değer kazandı.
Dün 2.857,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.862,20 en yüksek ise 2.885,34 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Garanti BBVA, Koç Holding ve Yapı Kredi oldu.
ALTININ ONSU 1.775,8 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,66, bileşik getirisi yüzde 19,53 seviyelerinde bulunuyor.