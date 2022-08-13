Bakan Nebati'den emlakta fahiş zam açıklaması: Gereken neyse yapıyoruz

Enflasyonist ortam oluşturan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

EMLAKÇILAR DA İNCELEME ALTINDA

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı.