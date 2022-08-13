Bakan Nebati'den emlakta fahiş zam açıklaması: Gereken neyse yapıyoruz

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.
ETKENLER TEK TEK İNCELENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor.
ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildirdi.
Bu kapsamda, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor.
KİŞİLER VE FİRMALAR TESPİT EDİLİYOR
Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.