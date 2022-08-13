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    • Ekonomi
    • 13.08.2022 10:11
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    • 13.08.2022 10:30
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    Bakan Nebati'den emlakta fahiş zam açıklaması: Gereken neyse yapıyoruz

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Bakan Nebati: Gereken neyse yapıyoruz

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

    ETKENLER TEK TEK İNCELENİYOR
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor.

    ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR
    Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildirdi.

    Bu kapsamda, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor.

    KİŞİLER VE FİRMALAR TESPİT EDİLİYOR
    Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor.

        Enflasyonist ortam oluşturan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

        EMLAKÇILAR DA İNCELEME ALTINDA
        Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı.

        Çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon oluşturan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi.

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