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    • Ekonomi
    • 10.08.2022 15:46
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    • 10.08.2022 15:52
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    İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Stokçuların elinde patladı! Teker teker fiyat kırıyorlar

    Son dakika haberine göre Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde ikinci el araç satışıyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi. Bakan Muş'un açıklaması sonrası ilan sitelerinde bulunan sıfır araçlarda fiyat düşüşü gözlendi. Galericiler ve al satçılar düzenleme öncesi ellerindeki araçları çıkarmak için fiyat kırdı.

    Stokçuların elinde patladı! Teker teker fiyat kırıyorlar

    Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacarların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

    Yeni düzenlemeyi Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklayan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz." dedi.

    Bu düzenleme ile araçların gerçek anlamda ikinci ele olacağına dikkat çeken Muş, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

        FİYATLAR HEMEN DÜŞTÜ
        Bu açıklamanın ardından galericiler, bayi fiyatlarının altında satış rakamları belirledi. Düzenleme açıklaması sonrası internet üzerinden yayınlanan araç satış ilanlarında fiyatlarda düşüş gözlendi. Galeriler ve al-satçılar düzenlemeden önce ellerindeki araç stoklarını bitirebilmek için fiyatları aşağı çekti. Bazı ilanlarda bayi liste fiyatının bile altında satış yapıldığı görüldü.

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