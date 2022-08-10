İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Stokçuların elinde patladı! Teker teker fiyat kırıyorlar

Bu düzenleme ile araçların gerçek anlamda ikinci ele olacağına dikkat çeken Muş, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" ifadelerini kullandı.