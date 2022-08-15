Fırsatçılara '6 ay' tokadı: Apar topar fiyat indirdiler

Sıfır kilometre araçların ikinci elde yüksek fiyatlardan satılmasını engellemek üzere hükümet güçlü bir karar aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 10 Ağustos Çarşamba günü, şirket, galeri ve rent a car'lara '6 ay ve 6 bin kilometre' satış sınırlaması getirileceğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından ikinci elden kaçış başladı.
Özellikle Bakan Muş'un düzenlemeyle ilgili duyuruyu yaptığı 10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 'ikinci el' satış platformlarına konulan sıfır kilometre araç ilanlarının sayısında artış gözlendi.
İLAN SAYISI YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI
Otomotiv data şirketi Cardata'nın derlediği verilere göre, 10 Ağustos Çarşamba ile 13 Ağustos Cumartesi günleri arasında Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısı yüzde 30 oranında arttı.
Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80'nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.