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    • Ekonomi
    • 15.08.2022 09:45
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    • 15.08.2022 09:56
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    Fırsatçılara '6 ay' tokadı: Apar topar fiyat indirdiler

    Otomobil fiyatlarındaki spekülatif fiyat artışına karşı hükümet harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şirketlere '6 ay 6 bin kilometre' sınırlaması getirileceğini duyurdu. İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için alınan kararın ardından galeriler ellerindeki sıfır araçları panikle satışa çıkardılar. Bakan Muş'un açıklamasının ardından 10-13 Ağustos tarihleri arasında ilana konulan 2022 model otomobil sayısı ortalama 30 düzeyinde artış gösterdi.

    Fırsatçıların ’6 ay’ paniği

    Sıfır kilometre araçların ikinci elde yüksek fiyatlardan satılmasını engellemek üzere hükümet güçlü bir karar aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un 10 Ağustos Çarşamba günü, şirket, galeri ve rent a car'lara '6 ay ve 6 bin kilometre' satış sınırlaması getirileceğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından ikinci elden kaçış başladı.

    Özellikle Bakan Muş'un düzenlemeyle ilgili duyuruyu yaptığı 10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 'ikinci el' satış platformlarına konulan sıfır kilometre araç ilanlarının sayısında artış gözlendi.

    İLAN SAYISI YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI
    Otomotiv data şirketi Cardata'nın derlediği verilere göre, 10 Ağustos Çarşamba ile 13 Ağustos Cumartesi günleri arasında Türkiye'deki ikinci el araç satış platformlarında 2022 model araç ilanlarının sayısı yüzde 30 oranında arttı.

    Ortalama 7 bin adet olan ilandaki sıfır kilometre araç sayısı söz konusu 3 gün içerisinde 10 bin adedin üzerine çıktı. Satışa konulan sıfır araçların yüzde 80'nin C ve D segmentindeki araçlar olması dikkatleri çekti.

        SATIŞA KOYANLAR GENELLİKLE GALERİLER
        10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren ilana koyulan 2022 model araçları genellikle galeriler satışa çıkardı. Galerilerin ellerindeki sıfır kilometre araçlardan bir an evvel kurtulmak istemesi, düzenlemenin detaylarının henüz netleşmemesinden kaynaklandı.

        GERÇEK ANLAMDA İKİNCİ EL OLACAKTIR
        Bakan Muş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
        Bayilerin satış rakamları belli, kâr marjları belli. Sıfır kilometre araçlar ikinci el araç piyasasına düştüğünde üzerine daha büyük bir rakam konularak satılıyor ve otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen bir yükselme söz konusu oluyor.

        Biz şunu yapacağız, 6 ay ilk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a car'lar, ilk tescilden sonra 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi geçmeden bunun satışına kısıtlama getireceğiz.

            Dolayısıyla bu araçlar gerçek anlamda ikinci el olacaktır ve bunu sürekli çevirerek fiyatların üzerine bir baskı oluşturulmasının önüne geçileceğini düşünüyorum.

            KESKİN DÜŞÜŞ HENÜZ YAŞANMADI
            Hürriyet'te yer alan habere göre; galerilerin satışa koyduğu 'sıfır kilometre' ikinci el araç fiyatlarında henüz keskin bir düşüş yaşanmış değil ancak uzmanlar 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının yürürlüğe girmesinin ardından fiyatlarda bir miktar daha düşüş olabileceğini belirtiyor.

            DÜŞÜŞ YÜZDE 8'LERE KADAR ÇIKABİLİR
            Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "İkinci elde fiyatlar bayramdan itibaren yüzde 4 ila 6 arasında geri gelmişti.

                Ağustos sonu itibarıyla bu düşüşün yüzde 8'lere kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunu esasında fiyatların üzerindeki köpüğün biraz daha inmesi olarak görmek lazım.

                KÖPÜK FİYATLAR BİRAZ DAHA DÜŞER
                Çünkü, otomotivdeki tedarik sorunlarından ötürü sıfır araç bulunamadığı için ikinci el fiyatları zirve yapmıştı. Araç bulan galeri veya bireysel yatırımcı da yüksek fiyattan sıfır aracı satışa koyuyordu.

                Yeni düzenleme ise ikinci el araç fiyatlarının gerilemesine bir miktar daha etki eder. Çünkü, galeriler ellerindeki 1 milyon liralık aracı 1.8 milyona artık koyamayaz. Dolayısıyla ikinci eldeki köpük fiyatlar biraz daha düşer.

                İKİNCİ ELDE FAHİŞ FİYATLARI ENGELLEYECEK
                Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Erciş de yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: Özellikle son dönemde yetkili satıcılar üzerinde oluşan şikâyetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz.

                Piyasada yetkili satıcılardan sıfır araç alıp, hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğu biliniyor. Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz.

                Biz de süreç boyunca Bakanlıkla karşılıklı fikir alışverişleriyle oluşturulan yeni yönetmeliği destekliyoruz.

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                Haberler Ekonomi Fırsatçılara '6 ay' tokadı: Apar topar fiyat indirdiler
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