Fırsatçılara '6 ay' tokadı: Apar topar fiyat indirdiler

KÖPÜK FİYATLAR BİRAZ DAHA DÜŞER

Çünkü, otomotivdeki tedarik sorunlarından ötürü sıfır araç bulunamadığı için ikinci el fiyatları zirve yapmıştı. Araç bulan galeri veya bireysel yatırımcı da yüksek fiyattan sıfır aracı satışa koyuyordu.

Yeni düzenleme ise ikinci el araç fiyatlarının gerilemesine bir miktar daha etki eder. Çünkü, galeriler ellerindeki 1 milyon liralık aracı 1.8 milyona artık koyamayaz. Dolayısıyla ikinci eldeki köpük fiyatlar biraz daha düşer.

İKİNCİ ELDE FAHİŞ FİYATLARI ENGELLEYECEK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Erciş de yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: Özellikle son dönemde yetkili satıcılar üzerinde oluşan şikâyetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz.