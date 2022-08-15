Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş 'Kur Korumalı TL Mevduat' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin döviz yerine bu yatırım aracını tercih ettiğini belirterek, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şunları söyledi:

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

TASARRUF SAHİPLERİNİN 3'TE 1'İ TERCİH EDİYOR

Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

"İYİ NİYETLERİNDEN ŞÜPHE EDİYORUM"

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."

Detaylar gelecek...