Otoda büyük vurgun! 'Paralel ithalat' çetesine soruşturma: Paravan şirketlerle vergi kaçırırken yakalandılar

Milyon euroluk lüks otomobillerin ithalatında vatandaşı mağdur edip, devleti vergi kaybına uğratan 'paralel ithalat' çetesi yakayı ele verdi. Ticaret Bakanlığı gelen şikâyetler üzerine başlattığı soruşturmada, paralel ithalat yapan 20'ye yakın firmayı mercek altına aldı. Almanya, İrlanda, ABD, Kanada, Avusturya ve Fransa Gümrük İdareleri'ne yazılar yazıldı. Paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, paravan firmalar kurarak, çifte faturalandırma yoluyla otomobilleri gümrükte düşük fiyattan gösterdiği, bu yolla vergi kaçırdığı tespit edildi. Paralel ithalattan devletin bugüne kadar 2.5 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. Bakanlık, sorumlular hakkında 'kaçakçılık' ve 'resmi belgede sahtecilik'ten suç duyurusunda bulundu.
OLAY NASIL BAŞLADI?
Ticaret Bakanlığı 2021 yılının sonunda Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'nde Porsche, Ferrari, Mustang, Mercedes, Land Rover gibi pahalı arabaların bazı şirketler tarafından piyasa değerinin altında fiyatlarla ithal edilmiş gibi faturalandırılarak, Hazine'nin zarara uğratıldığına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla gümrük müfettişleri ön inceleme başlattı. Lüks araçları paralel ithalat yapan bazı firmaların getirdiği, bunların da yurtdışındaki gönderici şirketlerle örgüt içinde hareket ettiği belirlendi.
ÇAYCININ ÜZERİNE ŞİRKET!
İncelemeyi derinleştiren müfettişler, paralel ithalat yapan bazı şirketlerin, Türkiye'de öğrenci, çaycı gibi isimlerin üzerine sanal ofisler kurduğunu, yurtdışında üreticiden otomobilleri alan gönderici şirketlerle de irtibatlı olduklarını tespit etti. Yurtdışında kurulu şirketlerin sahiplerinin de çoğunlukla Türk olduğu belirlendi. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında kurulan paravan şirketler aracılığıyla otomobillerin fiyatlarının gümrük idarelerinde eksik beyan edildiği ortaya çıkarıldı.
ALMANYA VE FRANSA'YA YAZI GİTTİ
Almanya, İrlanda, ABD, Kanada, Avusturya ve Fransa Gümrük İdareleri'nden 5.500 araçla ilgili bilgi-belge istendi. Aynı zamanda Türkiye'deki distribütör bayilerle de yazışmalar yapılarak, araçların şasi numalarından gerçek fiyatları tespit edilmeye çalışıldı. İthal araçların Türkiye'de beyan edilen fiyatı ile yurtdışındaki gerçek fiyatı arasında ciddi farklılıklar olduğu belgelerle ortaya çıkarıldı. Lüks arabaları yurtdışından Türkiye'ye gönderen firmaların banka kayıtlarından hesap hareketleri incelendi.