Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

2,5 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda sona gelindi.