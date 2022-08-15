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    • Ekonomi
    • 15.08.2022 08:46
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    • 15.08.2022 09:15
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    Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

    Her türden engel ve karalama kampanyalarına karşın büyük projeler tek tek hizmete giriyor. Bölgenin ekonomik çehresinin değiştirecek Yusufeli barajının inşaatında da sona gelindi. Yusufeli barajı, Artvin'de 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı konumunda. Baraj, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

    Türkiye’nin mega projesinde son aşama

    Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

    2,5 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK
    275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda sona gelindi.

    DETAYLI ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
    Yusufeli Barajında derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve desteklemeler, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli, branşman ve kuyruksuyu imalatları tamamlandı.

    Enerji kırıcı havuz ve kuyruksuyu barajı, dipsavaklar, tünel dolusavaklar, santral binası ve transformatör bloğu, şalt binası, baraj gövde betonu ve su tutma öncesi enjeksiyon çalışmaları bitirildi.

        SU TUTMAYA HAZIR HALE GELDİ
        Elektromekanik ve hidromekanik işler ile baraj gövdesinin mansap tarafında nehir yatağı düzenleme işleri devam ediyor.

        Su tutmaya hazır hale gelen Yusufeli Barajı, Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim yerine taşınmasının ardından barajda su tutulacağı belirtildi.

        "KAPASİTEMİZİ 2,5 KAT ARTIRDIK"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde yaptığı konuşma da, "Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir.

            Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırdık. Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarından gelmektedir.

            KENDİLERİNİ 6 YILDA AMORTİ EDECEK
            Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni hidroelektrik santrali katıyoruz.

            Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller kendilerini 6 yılda amorti edecek," ifadelerine yer verdi.

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            Haberler Ekonomi Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı
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