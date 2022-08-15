Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.
2,5 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK
275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek barajda sona gelindi.
DETAYLI ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Yusufeli Barajında derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve desteklemeler, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli, branşman ve kuyruksuyu imalatları tamamlandı.
Enerji kırıcı havuz ve kuyruksuyu barajı, dipsavaklar, tünel dolusavaklar, santral binası ve transformatör bloğu, şalt binası, baraj gövde betonu ve su tutma öncesi enjeksiyon çalışmaları bitirildi.