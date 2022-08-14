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    • Ekonomi
    • 15.08.2022 09:50
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    • 15.08.2022 09:51
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    Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? 15 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi! Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?

    E-devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulanabiliyor. Ağustos ayının ortalarıa gelirken binlerce kişi evde bakım maaşı sorgulama ekranını araştırmaya koyuldu. Bu ay henüz bazı vatandaşlara ödemeler yatmadı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı? İşte 15 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

    15 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi araştırılıyor. Devlet tarafından her ay verilen evde bakım desteğini bu ay henüz almamış olanlar araştırmalara koyuldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı? Evde bakım parası ne zaman yatar? İşte sorgulama ekranı...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMADI?

    Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Bu nedenle sık sık e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? 15 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi! Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
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