Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? 15 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi! Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?

15 Ağustos 2022 evde bakım parası yatan iller listesi araştırılıyor. Devlet tarafından her ay verilen evde bakım desteğini bu ay henüz almamış olanlar araştırmalara koyuldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı? Evde bakım parası ne zaman yatar? İşte sorgulama ekranı...