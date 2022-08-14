Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur’lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

Bankaların promosyon kampanyalarına yenileri eklendi. 2022 yılında gelmiş geçmiş en yüksek promosyon ödemeleri yapılıyor. Emekli maaşlarına gelen zam bankaları da harekete geçirdi. Bu kapsamda tüm bankalar yeni ödeme planı hazırladı. Maaşa göre yapılan promosyon ödemelerinde en çok 7.750 TL veriliyor. 4a, 4b, 4c emeklilerinin ATM kartlarına yatırılıyor. Bankalar müşterilerinin verdiği söze karşılık 7.750 TL'ye kadar ödeme yapıyor. İşte detaylar...