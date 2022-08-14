Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur'lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...
Emekliye müjdeler peş peşe geliyor. Maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yapılıyor. Bankalar tek tek duyuru yaptı. Son gün uyarısı da geldi. Peki kimler yararlanabilir? Promosyon yarışında miktar 7.750 TL'ye çıktı. ATM önleri hareketlendi. Onaylandığı an maaş kartlarına yansıyor. Halkbank, Ziraat, Akbank, TEB, İNG tüm bankaları kapsıyor. Emekli promosyon ödemeleri için çanlar çalıyor. Vatandaşlar hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. İşte emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme yapan bankaların listesi...
Bankaların promosyon kampanyalarına yenileri eklendi. 2022 yılında gelmiş geçmiş en yüksek promosyon ödemeleri yapılıyor. Emekli maaşlarına gelen zam bankaları da harekete geçirdi. Bu kapsamda tüm bankalar yeni ödeme planı hazırladı. Maaşa göre yapılan promosyon ödemelerinde en çok 7.750 TL veriliyor. 4a, 4b, 4c emeklilerinin ATM kartlarına yatırılıyor. Bankalar müşterilerinin verdiği söze karşılık 7.750 TL'ye kadar ödeme yapıyor. İşte detaylar...
HANGİ BANKA EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?
Emeklilere 7 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalar gündem oldu. Promosyon ödemeleri artarken bir çok emekli 'Maaşımı en yüksek promosyon veren bankaya nasıl taşırım?' sorusunun da yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka yeni emekli promosyon kampanyaları ve maaş taşıma yolları...