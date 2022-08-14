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Haberler Ekonomi Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur'lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur'lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

Emekliye müjdeler peş peşe geliyor. Maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yapılıyor. Bankalar tek tek duyuru yaptı. Son gün uyarısı da geldi. Peki kimler yararlanabilir? Promosyon yarışında miktar 7.750 TL'ye çıktı. ATM önleri hareketlendi. Onaylandığı an maaş kartlarına yansıyor. Halkbank, Ziraat, Akbank, TEB, İNG tüm bankaları kapsıyor. Emekli promosyon ödemeleri için çanlar çalıyor. Vatandaşlar hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. İşte emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme yapan bankaların listesi...

14.08.2022 16:06 - Son Güncelleme: 14.08.2022 16:06
Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur’lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

Bankaların promosyon kampanyalarına yenileri eklendi. 2022 yılında gelmiş geçmiş en yüksek promosyon ödemeleri yapılıyor. Emekli maaşlarına gelen zam bankaları da harekete geçirdi. Bu kapsamda tüm bankalar yeni ödeme planı hazırladı. Maaşa göre yapılan promosyon ödemelerinde en çok 7.750 TL veriliyor. 4a, 4b, 4c emeklilerinin ATM kartlarına yatırılıyor. Bankalar müşterilerinin verdiği söze karşılık 7.750 TL'ye kadar ödeme yapıyor. İşte detaylar...

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Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur’lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

HANGİ BANKA EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

Emeklilere 7 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalar gündem oldu. Promosyon ödemeleri artarken bir çok emekli 'Maaşımı en yüksek promosyon veren bankaya nasıl taşırım?' sorusunun da yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka yeni emekli promosyon kampanyaları ve maaş taşıma yolları...

Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur’lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

AKBANK

Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650,
1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800,

Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur’lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon,
En az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira,
Kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme! Maaş kartı olanlar yaşadı! SSK, Bağkur’lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an...

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.
1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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