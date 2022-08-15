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    • Ekonomi
    • 16.08.2022 08:47
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    • 16.08.2022 08:48
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    Evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE: Konya, İstanbul... Son dakika: Temmuz- Ağustos ZAMLI Evde bakım maaşı bugün yatar mı, saat kaçta?

    Evde bakım maaşları Temmuz ayında Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılmıştı. Gözler bu kez Ağusto ayı ödemelerine çevrildi. Bu noktada 2022 Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle 15 Ağustos sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin bir çok ilinde vatandaşlar ödemelerin ne zama yatırılacağını merak ediyor. Peki EVDE BAKIM MAAŞI NEDEN YATMADI? EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller hangileri? Konya, İstanbul evde bakım yattı mı, ne zaman yatacak?

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDEN YATMADI?

    Evde bakım maaşları ne zaman ve saat kaçta yatacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırmaya koyuldu. Sabahın ilk ışıklarında bugün evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek için bir çok kişi telefonlarını eline alarak e-Devlet sorgulama ekranına giriş yapmaya başladı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI NEDEN YATMADI? EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller hangileri? İşte 2022 Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika haberleri

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDEN YATMADI, BUGÜN YATAR MI, SAAT KAÇTA?

    Temmuz ayı evde bakım maaşları Kurban Bayramı dolayısıyla erken yatırılmıştı. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının da 15 Ağustos itibatiyle yatırılması bekleniyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Hemen belirtelim ki evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Liste belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE: Konya, İstanbul... Son dakika: Temmuz- Ağustos ZAMLI Evde bakım maaşı bugün yatar mı, saat kaçta?
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