Emekli ve memura Ocak zammı için ilk hesap belli oldu! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek emekli ve memur maaşları
Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre maaşlarına yapılacak zam oranı belli olan emekli ve memurları yakından ilgilendiren açıklama geldi. Merkez Bankası Temmuz zammının ardından ilk kez yıl sonu beklenti anketini duyurdu. Açıklanan verilere göre de ilk hesaplama ortaya çıktı. Peki emekli ve memurun Ocak zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek emekli ve memur maaşları
Temmuz ayında zam alan emekli ve memurların 2023 Ocak için ilk hesaplaması Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklamasıyla belli oldu. Biliyorsunuz emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam enflasyon ile doğru orantıda oluyor. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memur gelecek açıklamaları anbean takip ediyor.
MERKEZ BANKASI ORANI DUYURDU
Ocak 2022 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.
Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 oldu.
Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 70,60 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
ÖDEME TÜRÜ ---------- MEVCUT MAAŞ TL - ------------------OCAK AYI ZAMLI (%20,84)
Memur ---------------------------- 9.109 ----------------------------------------- 11.007
Memur emeklisi----------------- 6.077 -------------------------------------------7.343
NOT: En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen artışla 9.707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı.