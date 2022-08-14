Emekli ve memura Ocak zammı için ilk hesap belli oldu! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte meslek meslek emekli ve memur maaşları

Temmuz ayında zam alan emekli ve memurların 2023 Ocak için ilk hesaplaması Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklamasıyla belli oldu. Biliyorsunuz emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam enflasyon ile doğru orantıda oluyor. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memur gelecek açıklamaları anbean takip ediyor.