Otomobil satışına 6 ay - 6 bin km ayarı!

Turkuvaz Medya Grubu, Sabah Gazetesi ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 3'üncü durağı Kayseri oldu.



Zirvenin özel oturumunda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil piyasasıyla ilgili planlanan yeni düzenlemeyi duyurdu.



Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda soruları yanıtlayan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum var. Biz şunu yapacağız, şirketler, galeriler, rent a car'lar, ilk tescilden sonra 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreyi geçmeden bunun satışına kısıtlama getireceğiz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alırsa gerçek anlamda ikinci el piyasası oluşacaktır" dedi.



Ortak fiyat belirleme gibi konularının Rekabet Kurulu tarafından soruşturulduğunu kaydeden Muş, şöyle konuştu:



"Varsa yanlışlık gereğini yapar. Burada peşinen kimseyi suçlamayı da doğru bulmuyorum. Bu bir incelemedir. Bazen eksikler varsa bunları da düzeltmiş olursunuz."

İHRACATIN MENZİLİ 4500 KM'Yİ AŞACAK

Bakan Muş, yeni hedeflerinin ihracatın menzilini 4 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'ini AB ve dışı ülkelere yaptığını belirten Muş, "Belirlediğimiz ülkelere gitmek istiyoruz. Orada pazar buldukça ihracatımız çok daha hızlı artacaktır. Türkiye üreterek büyüme stratejisinden vazgeçmeyecek" şeklinde konuştu. Çipteki üretim yavaşladığı zaman elektronik ve otomobillerin de üretiminin yavaşladığını vurgulayan Muş, "Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var, hatta Ankara'da belli bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu" dedi.





