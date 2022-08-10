Türkiye çip üretimine hazırlanıyor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı

"AVRUPA'NIN İHTİYACINI BİZ KARŞILAYABİLİRİZ"

Avrupa'da yaşanabilecek enerji kısıntı ve kesintilerinin hangi boyutta olacağına göre Türkiye'nin bu alanda yeni fırsatlar yakalayabileceğini söyleyen Muş, "Ne ölçekte kesinti olacağına bağlı şekilde Türkiye'ye bazı fırsatlar çıkabilir. Türkiye kapasite artırımlarını yapıyor. Hem Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı hem de üretimin Gümrük Birliği nedeniyle AB standartlarında olması Avrupa'nın eksik üretiminin Türkiye'den karşılanabileceğini ortaya koyuyor. Ne ölçüde olacağını kestirmek zor, ama artırdığımız kapasitelerle Avrupa'nın ihtiyacını biz karşılayabiliriz. Bu konuda önemli bir rol üstleniriz" dedi.

Çok büyük kısıtlamalar olmasa da Türkiye'nin iç pazarının ihtiyacını karşılamadan özellikle temel gıda ürünlerinde ihracat yapılmasının çok doğru olmadığını belirten Muş, "Belli birkaç üründe Tarım Bakanlığı'nın bazı kısıtlamaları söz konusu, ama çok fazla yok. İç pazarda ihtiyaç karşılanmadan bunun ihracatının çok doğru olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

Enerji ithalatı faturasının 100 milyar dolara yaklaştığını petrolde gevşeme olsa da doğalgaz ve diğer enerji kalemlerinde bir gevşeme bulunmadığını dile getiren Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Önümüze 100 milyar dolarlık bir fatura çıkma ihtimali söz konusu. Yani geçen senenin 35 milyar dolar enerji faturası 3 kat artıyor. Enerji ithalatı 51-60 milyar dolarda kalsa, Türkiye cari fazlayı konuşuyor olacaktı. Enerjideki aşırı artış cari fazla vermeyi planlayan bir iktidar olarak bizi yanılttı. Çünkü beklenmedik bir artış oldu. İkinci konu, biz üretime yönelik ithalat yapıyoruz. Tüketim malzemeleri ithalatı toplamda yüzde 8-10 arasında. Yatırım malı ithal ediyoruz. Enerjiden sonra en büyük kalem bu ve bunlar da üretime dönüyor. Üçüncü olarak Türkiye ekonomisi büyüyor. Geçen yıl yüzde 11 büyüdü, şu ana kadar yüzde 7 büyüdü ve büyüme devam ediyor. Türkiye ekonomisi büyüdükçe firmalarımız da talebi karşılayacak hammadde ithal ediyor. Bu ithalatın bir kısmı iç talebe veriliyor, çünkü ülke çok büyük. Türkiye doğal kaynak ihraç eden bir ülke değil, üreterek ihracat yapan yani imalatçı bir ülke. Üretiminin üçte ikisini iç piyasaya, üçte birini ihracata verir. Dolayısıyla içerideki büyümeyi de tolere edebilmek açısından çıkan rakamlar etkili. Hizmet ihracatı çok önemli. 3-4 yıl içinde ulaşmayı planladığımız 100 milyar dolar hedefimiz var."