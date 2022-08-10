Türkiye çip üretimine hazırlanıyor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 10 Ağustos 2022, Çarşamba günü Kayseri'de T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Zirvede özel oturumda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Öncelikle Rusya ile olan ilişkiler ve 100 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik soruyu yanıtlayan Bakan Muş, Ukrayna ve Rusya krizinin ticari ilişkileri ister istemez etkilediğini vurguladı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ, UKRAYNA VE RUSYA İLE KONUŞABİLEN, İLİŞKİ GELİŞTİREN TEK LİDER"
Bakan Muş şu ifadeleri kullandı:
"100 milyar dolar hedefi krizler olmadan önce şu anki konjonktür yaşanmadan önceydi. İster istemez hedefler etkilenecek, ama 100 milyar dolar hedefi gecikmeli yakalanacak. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ve Rusya ile konuşabilen, ilişki geliştiren tek lider. Biz bu iki ülkeyle de ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz."
"İKİ LİDER DE GÜVENİYOR"
Bakan Muş, Rusya ile yapılan görüşmelere gelen uluslararası eleştirileri haksız bulurken, Türkiye'nin tüm ilişkilerinde her zaman uluslararası kurallara riayet eden bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye'nin BM ve diğer uluslararası kurumların aldığı kararlara dikkat ettiğini ve hassasiyet gösterdiğini söyleyen Muş, "Geçmişte de bazı ithamlarla karşılaştık ama Türkiye'nin haklı olduğu ortaya çıktı. Türkiye uluslararası hukuk ne derse onu yapıyor. Cumhurbaşkanımıza hem Rusya hem de Ukrayna liderlerinin güveni söz konusu. Meseleye buradan bakmak lazım" dedi.
TÜRKİYE ÇİP ÜRETİMİNE HAZIRLANIYOR
Gündemde yerini koruyan çip krizine yönelik Bakan Muş, Türkiye'nin de Sanayi Bakanlığı'nın öncülüğünde yeni bir adım atma hazırlığında olduğunun müjdesini verdi. Muş, şunları söyledi:
"Türkiye olarak bizim de hazırlıklarımız var. Ankara'da belli bir yer de ayrılmış durumda. Çiple ilgili yatırım konusunda Sanayi Bakanlığı'mızın çalışması var. Türkiye bu konuda bir yatırımcıyı ağırlamak ve çip üretimi işine girmek istiyor. Sürekli taşıma suyla değirmen dönmez, belli seviyelerde çipler üretmemiz gerekiyor ve bu alanı kaçırmamamız lazım. Gelecek artık daha da teknolojikleşecek. Her alanda çipe ihtiyaç olacak, talep azalmayacak artacak. Biz Türkiye olarak çipte üretici olmak istiyoruz. Sanayi Bakanlığı'mızın bu konudaki hazırlıkları hızla devam ediyor."