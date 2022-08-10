Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.829,58 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı





Bankacılık endeksi yüzde 2,97 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 9,46 ile madencilik oldu.