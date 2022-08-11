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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 06:58
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    • 11.08.2022 06:58
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    Başkan Erdoğan'dan gıda güvenliği için üç talimat

    Başkan Erdoğan gıda güvenliği için üç talimat verdi. Üreticiyi sıkıntıya sokan elektrik kesintilerine çözüm bulunacak, gerekirse sulama birlikleri yeni bir yapılanmaya gidecek ve orman köylüsü rahatlatılacak.

    Gıda güvenliği için üç talimat

    Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.


    ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÇÖZÜLECEK
    Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediler.



    Başkan Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi.
    Başkan Erdoğan ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" dedi.

        GEREKİRSE KAPATIN
        Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu.

        ORMAN KÖYLÜSÜ
        Tarım Bakanı Kirişçi, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan gıda güvenliği için üç talimat
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