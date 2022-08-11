Başkan Erdoğan'dan gıda güvenliği için üç talimat

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÇÖZÜLECEK
Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediler.
Başkan Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi.
Başkan Erdoğan ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" dedi.