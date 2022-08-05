Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı! Projenin adı yetti fiyatlar düşüşe geçti



DETAYLAR EYLÜLDE AÇIKLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, söyle devam etti: "Sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaştık. Bu sayı dünyanın hiçbir yerinde yok. 1 milyon 170 konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize eylül ayında yeni bir sosyal konut projesini yapacağımızı müjdelediler. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

46 MİLLET BAHÇESİNİN İNŞASI DEVAM EDİYOR İSTANBUL

Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlara hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her İstanbullu'ya en az 1 metrekare yeşil alan sözü verdiklerini belirtti. Kurum, "Bugün bu hedefin çok üzerindeyiz. Tam 18 milyon 241 bin metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi projemizin inşasına devam ediyoruz. Bugün 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçemizin yapımını tamamladık" dedi. Bağcılar'ın nüfusu hızla artan bir ilçe olduğunu ve dolayısıyla konut ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen Kurum, "Sayısını Cumhurbaşkanımız müjdeleyecek inşallah Bağcılar'a hem kira fiyatlarını düşürecek hem de emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı armağan edeceğiz" diye konuştu.

HOYRATÇA HARCANDI

Kurum, bugün İstanbul'un emin ellerde olmadığını ifade ederek, İstanbul'da 25 yıldır hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser üreten bir anlayışın bulunduğunu, tüm kazanımların hoyratça harcandığını dile getirdi. Kurum, "Bu hoyratlık aslında yıllar yılı hor görülmüş, ötekileştirilmiş milletimizin 1994'te başlayan büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma girişimidir" diye konuştu.