Yüzde 10 peşin kalanı kira öder gibi konut fırsatı! Projenin adı yetti fiyatlar düşüşe geçti

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşların sorununu çözmek için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, evi olmayan dar gelirliler için yapılacak sosyal konutlarla ilgili valilikler talep toplamaya başladı. Şehirlerdeki ihtiyaca göre belirlenecek toplam konut sayısının rekor düzeyde olacağı belirtiliyor.
REKOR KONUT SAYISI OLACAK
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle bugüne kadar yapılan sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaşılarak hak sahiplerine teslim edildi. Bir buçuk yıl önce 100 bin sosyal konut hamlesi başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar tamamladı ve inşaatlar devam ediyor. Yeni sosyal konut hamlesi de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacağı için 81 ilde bu sayının gelen talebe göre 200 bini geçeceği de belirtiliyor. Projeyle ilgili tüm detaylar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak.
240 AY VADE YAPILACAK
Hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.