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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 22:39
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    • 04.08.2022 22:40
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    Çiftçilere müjdeli haber! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: "2023 yılında Gelir Koruma Sigortasını başlatacağız"

    Hükümetin çiftçileri korumak için hamleleri sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 yılında Gelir Koruma Sigortasını başlatılacağını bildirdi. Bakan Vahit Kirişci, "Tarım Sigortaları Havuz Sistemi hep hayalimdi." İfadeleriyle müjdeyi ilan etti.

    Çiftçilere müjdeli haber!

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere müjdeli haberi verdi.

    Bakan Vahit Kirişci, "Tarım Sigortaları Havuz Sistemi hep hayalimdi." cümlelerine yer vererek "2023 yılında Gelir Koruma Sigortasını başlatacağız." açıklamasını yaptı.

    Bakan Kirişci, SON DAKİKA açıklamasında, "16 yıl önce temellerini atmıştık. Hamdolsun ki çiftçilerimiz doğal afetlere karşı artık daha güçlüler." dedi.

    Ayrıca Kirişci, "2023 yılında Gelir Koruma Sigortasını başlatacağız. Üreticilerimizi verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarına karşı da koruyacağız." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Çiftçilere müjdeli haber! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: "2023 yılında Gelir Koruma Sigortasını başlatacağız"
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