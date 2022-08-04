Evi olmayan vatandaşa arsa fırsatı: Arsa devletten ev vatandaştan

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili hükümet dört koldan çalışıyor. Bir yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hazırlıkları devam ederken, bir yandan da ülke genelinde altyapılı konut arsası satışı başlatılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında hem sosyal konut hem de arsa satışıyla ilgili tüm detayları açıklayacak.
EVİ OLMAYAN ALACAK
Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak.