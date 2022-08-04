Evi olmayan vatandaşa arsa fırsatı: Arsa devletten ev vatandaştan

TOKİ PANDEMİYE RAĞMEN REKOR KONUT ÜRETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor. Bu konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor. TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına da devam ediyor. 50 milyar lira yatırımla inşaatı devam eden bu konutlardan 64 bin konut ile 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıları bu yıl tamamlamayı planlayan TOKİ, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesini, 66 bin konutun da satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesini de bu yıl yaparak, 200 sektörün üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak.

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