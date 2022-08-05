Ordu Fatsa'da hobi olarak topraksız tarıma başlayan çift 500 metrekarede 5 ton çilek üretiyor

Yaklaşık 2 buçuk yıldır üretim yapıyoruz. Her iş zor ve özen istiyor. Fındıkla kıyasladığımız zaman bizim üretim alanımız çok küçük, 500 metrekare. Üretim faaliyeti olarak ise bir yaptığımız sistemle beraber buçuk dönüme denk geliyor. Fındıkla kıyaslandığında daha verimli oluyor. En azından fındığa alternatif oluyor çünkü yıllardır tek kültür üretim yapılmakta. Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık üretiliyor. Buna da alternatif gerekiyordu. Topraklarımız artık verimini kaybetmekte. Biz de yaptığımız araştırmalara sonucu buna karar verdik" dedi.