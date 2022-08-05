Ordu Fatsa'da hobi olarak topraksız tarıma başlayan çift 500 metrekarede 5 ton çilek üretiyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, pandemi sürecinde kendilerine gönderilen çileğin tadını beğenen çift, yaptıkları araştırmalar sonucu bu çileğin topraksız tarım ile üretildiğini fark etti. araştırmalar yapan çift, hobi amaçlı üretime karar verdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız ve eşi Tolga Yıldız, hobi olarak başladıkları topraksız tarım çilek üretimini meslek haline getirdi. Çift, 500 metrekare alandan seralara göre 3 katı çilek hasadı elde ederek, yıllık yaklaşık 5 ton rekolteye ulaşıyor.
"HOBİ AMAÇLI BAŞLADIK, 500 METREKARE ALAN TOPRAKSIZ TARIM ÜRETİMİ İLE BİR BUÇUK DÖNÜME DENK GELİYOR"
Topraksız tarım çilek üretimi ile hasat edilecek mahsulü 3'e katladıklarını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız, "Eşime şehir dışından bir çilek geldi ve lezzeti çok hoşuna gitti. Araştırdık ve bu çileğin topraksız tarımla üretildiğini öğrendik. Mesleğim olduğundan ilgilimi çekti. İlk etapta hobi amaçlı araştırmaya başladık. Daha sonra üretim alanı küçük, üretim kapasitesi fazla olduğundan dikkatimizi çekti. Böyle bir karar aldık ve üretime başladık.
Yaklaşık 2 buçuk yıldır üretim yapıyoruz. Her iş zor ve özen istiyor. Fındıkla kıyasladığımız zaman bizim üretim alanımız çok küçük, 500 metrekare. Üretim faaliyeti olarak ise bir yaptığımız sistemle beraber buçuk dönüme denk geliyor. Fındıkla kıyaslandığında daha verimli oluyor. En azından fındığa alternatif oluyor çünkü yıllardır tek kültür üretim yapılmakta. Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık üretiliyor. Buna da alternatif gerekiyordu. Topraklarımız artık verimini kaybetmekte. Biz de yaptığımız araştırmalara sonucu buna karar verdik" dedi.