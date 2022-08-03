Döviz stokçuları kim? 'En çok bağıranlar dövizi en çok stoklayanlar mı?'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haziran ayında aldığı, TL kredi kullanımı için döviz varlıklarına sınır getiren kararın gerekçesini açıklamış bazı şirketlerin döviz fazlaları bulunmasına rağmen, TL kredi çekerek dolar aldığı ortaya çıkmıştı.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI AÇIK AÇIK YÜZLERİNE SÖYLEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, İSO'da yaptığı konuşmada "Türkiye serbest piyasa ama hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığımız zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz, bu haksızlık. Bunların hepsinin listesi var bende." sözleriyle konuya bir kez daha dikkat çekmişti.
'EN ÇOK BAĞIRANLAR DÖVİZİ EN ÇOK STOKLAYANLAR MI?'
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde buna dikkat çekti. Güngör, şunları yazdı:
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçenlerde İstanbul Sanayi Odası'nda şişeden cini çıkardı. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok.
Konuşma belli çevreler tarafından sağa-sola çekilmeye, istismar edilmeye çalışılsa da mesaj gayet net:
"Kimse devletin parasını ucuza alıp, gidip yatırım-üretim-istihdam yaratmak yerine dövize istifleyemeyecek. Bunu yapana da izin verilmeyecek." Başkan yüzlerine bakıp, rakam vererek 'ne yaptığınızı biliyorum' diye haykırınca, afalladılar.
Bu sefer bağırmaya başladılar:
'Krediye erişemiyoruz', 'Eximbank kaynakları kıstı', 'Dövizi ithalat için alıp, tutuyoruz'.
Rakamlara bakalım...
Veriler açık...
KREDİ KULLANIMI 820 MİLYARA ÇIKTI
2021'in ilk altı ayında TL kredi kullandırımı 75.6 milyarken, 2022'de 11 kat artıp 820 milyara çıktı. KOBİ kredileri ilk altı ayda 14 kat yükseldi. Kredi kullanan firma sayısı 82 bin, KOBİ sayısı 195 bin adet yükseldi. Keza reeskont kredileri de öyle... Kavcıoğlu geldiğinden bu yana limitler 10 milyar dolar daha artarak 30 milyar dolara çıktı. Kaynağın faizi düştü, vadesi arttı.