Döviz stokçuları kim? 'En çok bağıranlar dövizi en çok stoklayanlar mı?'

'EN ÇOK BAĞIRANLAR DÖVİZİ EN ÇOK STOKLAYANLAR MI?'

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde buna dikkat çekti. Güngör, şunları yazdı:

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçenlerde İstanbul Sanayi Odası'nda şişeden cini çıkardı. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok.

Konuşma belli çevreler tarafından sağa-sola çekilmeye, istismar edilmeye çalışılsa da mesaj gayet net:

"Kimse devletin parasını ucuza alıp, gidip yatırım-üretim-istihdam yaratmak yerine dövize istifleyemeyecek. Bunu yapana da izin verilmeyecek." Başkan yüzlerine bakıp, rakam vererek 'ne yaptığınızı biliyorum' diye haykırınca, afalladılar.

Bu sefer bağırmaya başladılar:

'Krediye erişemiyoruz', 'Eximbank kaynakları kıstı', 'Dövizi ithalat için alıp, tutuyoruz'.

Rakamlara bakalım...

Veriler açık...