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    • Ekonomi
    • 30.07.2022 11:26
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    • 30.07.2022 12:01
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    Dolar stoklayan sözde sanayicilere Kavcıoğlu'ndan sert tepki: "Kim olduklarını biliyoruz krediyi vermeyeceğiz"

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında, konuşmaların ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı. Ucuz kredi çekip döviz alan sözde sanayicileri ‘stokçu’ olarak niteleyen ve sert uyarılarda bulunan Kavcıoğlu, "Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara (firmalar) krediyi vermeyeceğiz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kim olduklarını biliyoruz krediyi vermeyeceğiz

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini ve kredi kaynaklarının israfının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kaynaklar üretim ve yatırım, istihdam ve ihracat için harcaması gerekiyor. Biz buraya karşı yanlış yapamayız. Ama burada yanlış yapanlar varsa onlar da buna artık bir çeki düzen verecekler. Ben Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'de üretim ve yatırım yapacak, istihdam yaratacak, ihracatı arttıracak tüm firmaların bu kaynaklardan yararlanması için bana ne düşerse yapmaya hazırım." dedi.

    Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında, konuşmaların ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

    Sanayicilerin ağırlıklı olarak finansmana ulaşamadığı yönündeki şikayetlerine cevap veren Kavcıoğlu, "İstanbul Sanayi Odası'nda, Türkiye'nin ilk 500'ünün ağırlıklı olduğu ve Türkiye'de kredi rekorunun kırıldığı bir dönemde bu kadar krediden şikayet duyulmasını ciddi şekilde bugün konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Eximbank kaynaklarının yüksek seviyede ve ulaşılabilir olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, "Dolayısıyla ihracatçımız Merkez Bankası'nı eleştirmek yerine bankalara gidecek ve bu kaynağı alacak. Bu kredinin kaynağı Merkez Bankası, amacı da ihracatçıyı desteklemek. Para da orada duruyor ve alma hakkı da sizin. Buna kimse itiraz edemez. Ve bunu ben defalarca, her katıldığım toplantıda, her görüştüğüm kişilere bunu ısrarla söyledim.

    Dolayısıyla çok ucuz faizle veriyoruz ve vadeleri değiştirdik, taahhüdü kaldırdık. Şimdi bugün bir yıl vadeli olarak ihracatçı yüzde 12 ile bir yıl vadeli ihracat kredisi tüm bankalardan kullanabilir. Kim kullanamıyorsa ben takipçisi olacağım. Bunu herkesle konuştuğumda söyledim. Bu kadar net söylüyorum. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. Bu kadar şikayeti anlamıyorum. Gideceksiniz alacaksınız." ifadelerini kullandı.

    "YATIRIM İÇİN VERİLEN KREDİLER DÖVİZ ALIMINDA KULLANILDI"
    Yatırım için verilen kredilerin döviz alımında kullanıldığını belirten Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

    "Liralaşma stratejimiz içerisinde bütün kesimlerin zararını da finanse edecek şekilde Merkez Bankası kaynaklar çıkarıyor. 'Dövizlerinizi bozun' diyoruz. Şimdi 1 trilyon lira verilmiş bir kaynak var. O zaman o kaynak nerede ona bakacağız. Ben biliyorum nerede olduğunu, bir kısmı döviz aldı...Biz bu rakamları takip ediyoruz. ISO'dayız, Sanayi Odası üyeleri dahil, listesi var bende.

    Türkiye serbest piyasa ama hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığımız zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz, bu haksızlık. Bunların hepsinin listesi var bende. Bire bir hepinizle paylaşabilirim. Sanayi Odası üyeleri de var. İTO'nun üyeleri de var. ATO'nun üyeleri de var, ASO'nun üyeleri de var. Türkiye'nin bütün odaları var."

    Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini ve finansman kaynak israfının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Bu kaynağın üretim ve yatırım, istihdam ve ihracat için harcanması gerekiyor. Biz buraya karşı yanlış yapamayız. Ama burada yanlış yapanlar varsa onlar da buna artık bir çekidüzen verecekler. Ben Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'de üretim ve yatırım yapacak, istihdam yaratacak, ihracatı artıracak tüm firmaların bu kaynaklardan yararlanması için bana ne düşerse yapmaya hazırım.

    Merkez Bankası'yla ilgili bilgiler için burada çok net söylüyorum; direkt beni arayabilirsiniz. Doğru bilgiyi alın. İşinize gelir, gelmez. Gelmezse çıkın eleştirin. Başka bir şey. Ama bizim politikamızı, bizim ne yapmaya çalıştığımızı biz anlatalım, anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bu sanayicinin, ihracatçının, imalatçının işine gelen bir politika değilse çıkın eleştirin sözüm yok."



        "BDDK KARARI, UCUZ KREDİ KULLANIP DÖVİZ ALMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİNDİ"
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirme adımına da değinen Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz. ISO'dan bütün her yere ilan ediyorum. O yüzde 10'un anlamı da bu. Biz kimsenin döviz almasına karışmıyoruz. Yüzde 10'un anlamı dediğim gibi hesabında çok fazla döviz varken yani riskini karşılayacak döviz varken yüzde 10'unu oraya tekabul ediyor. Hala bankalardan ucuz kredi kullanıp döviz almanın önüne geçmektir. Buna başkanın buradaki odadaki yöneticilerin engel olması lazım.

        Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın. Bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını da bozsalar bugün döviz başka bir yere gelir. Bakın sadece 24 Şubat'tan haziran ayına kadar bankalarda ucuz kredi kullanan kurumsal firmaları söylüyorum, sadece 55 milyar dolar döviz aldılar."


        "MEVCUT PARA POLİTİKASINI VE MODELİNİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"
        Başkan Kavcıoğlu, Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve Türkiye'nin ekonomik modeliyle beraber önünün çok açık olduğunu dile getirdi.

        Mevcut para politikasını ve modelini değiştirmeyeceklerine vurgu yapan Kavcıoğlu, şunları söyledi:

        "Çünkü dünyada şu an resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Biz bu düşük faizlerle çıkardığınız bu kredileri buralardaki iletişimimizde doğru kanallardan, doğru yerde, doğru şekilde kullanırsak ihracatımız da daha fazla artacak. Üretimimiz de daha fazla artacak. Zaten hızlı bir şekilde artan istihdamımız çok daha artacak.

        Avrupa dahil OECD ülkeleri içerisinde en fazla istihdam yaratan ülke Türkiye. Niye işsizlik rakamımız yüksek? Dünya genç nüfusumuz çok fazla bizim. Yani biz daha fazla bir genç nüfusa iş yaratmak zorundayız. Onun için hem bu istihdamı yaratıyoruz ama nüfus artışıyla beraber genç nüfusun da yüksek olması nedeniyle diğer ülkelerle işsizlik oranımızın aynı seviyede olmasının nedeni bu…Biz bunu daha fazla istihdam yaratarak daha fazla üretimle beraber ithalatla beraber yaptığımızda işsizlik rakamımızı da düşürüyor. Tabii maliyetler de düşecek."

        Finansmana ulaşma konusunda desteğini yineleyen Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ben hala ucuz kredi demeye devam ediyorum. Bunu size de kabullendireceğim. Bankalara da kabullendireceğim. Türkiye düşük faizle bu bedeli öderken herkes bu yolda yürümeye başlayacak. Bankalar düşük faizli kredileri verecek. İş adamları ve iş dünyası düşük faizli kredileri kullanacak, yatırım yapacak, üretim yapacak. Türkiye'nin bu potansiyeli var.

        Dolayısıyla döviz alarak, kimse kendini riske etmek istemiyor, garantiye almak istiyor, güvene almak istiyor. Bu insani bir şey, doğal bir şey. Ama iş dünyası olarak biz önce Türkiye'yi düşünmeliyiz. Sonra da o büyüyen ve gelişen ülke içerisinde bizim çok daha potansiyelli bir şekilde varlığımızı sürdüreceğimizi gözardı etmememiz lazım."

        "STOKÇULUK" TARTIŞMASI
        Kredinin doğru yerde doğru şekilde kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kavcıoğlu, ucuz krediyi bulup yatırım yapacakken ya da daha ucuz maliyetle piyasaya girecekken, stok yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

        Bunun üzerine İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Kavcıoğlu'nun stok sözlerine itiraz ederek, stokun birçok nedene dayalı olduğunu bunların başında tedarik krizlerinin geldiğini, bu nedenle sanayicilerin stokçu olmakla itham edilmesinin yanlış olacağını söyledi.

        Kavcıoğlu da üretim için, sevk zincirindeki gecikmelere önlem için stok yönetimi yapanları kastetmediğini, ucuz kredi alarak ürüne yatıranları kastettiğini ifade etti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yaşadığımız yüksek enflasyonun temel belirleyicileri güçlü ve sürekli arz şokları, döviz kuru gelişmeleri ve bunların etkisiyle bozulan fiyatlama davranışlarıdır. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız." dedi.

        İSO Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

        İSO Meclis toplantısına konuk olan Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yılın ilk yarısında artan jeopolitik risklerin ve etkilerinin halen devam eden salgından kaynaklanan enerji sorunlarının, arz kısıtları ve tedarik zinciri aksamalarının küresel ölçekte olumsuz yansımalara yol açtığını ve bununla birlikte, enerji ve emtia fiyatları ile arz koşulları ve tedarik sürelerinde son dönemde kısmi bir iyileşme kaydedildiğini söyledi.

        Bu çerçevede, gelişmekte olan ülkelerdeki tedarik sürelerinin son aylarda önemli oranda iyileşme göstererek normal seviyelerine oldukça yakınsadığını aktaran Kavcıoğlu, gelişmiş ülkelerdeki tedarik sürelerinin ise bir miktar azalmakla birlikte halen yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğinin görüldüğünü bildirdi.

        Türkiye'nin, salgın döneminde iktisadi faaliyet açısından diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir performans sergilediğine dikkati çeken Kavcıoğlu,"Bildiğiniz üzere söz konusu dönemde birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ülkede ise büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir. Buna karşılık, ilerleyen süreçte hızla normalleşen Türkiye ekonomisi, yüksek oranda büyüyen ekonomiler arasında en üst sıralarda yer almıştır. Bu çerçevede, ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüyerek diğer ülkelere kıyasla oldukça güçlü bir büyüme performansı sergilemiştir.

        2022 yılının ilk çeyreğinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışma, süregelen olumsuz yönlü arz şoklarının etkilerinin daha da ağırlaşmasına ve belirsizliklerin artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, yurt içi iktisadi faaliyet negatif arz şoklarına rağmen sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde güçlü seyrini sürdürmüştür. Bu çerçevede, 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyüme oranı yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyreğe ilişkin beklentimiz de büyümenin bu orana yakın olarak gerçekleşeceği yönündedir." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu güçlü büyümede, net ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının payının dikkati çekici düzeyde olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, "Harcamalar tarafından bakıldığında, net ihracatın büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Makine-teçhizat yatırımlarının da pandemi sonrası dönemde büyümeye aralıksız olarak pozitif yönde katkı verdiği gözlenmektedir. Üretim tarafında ise hizmet ve sanayi sektörleri büyümeye katkı vermeyi sürdürmüştür." dedi.

        SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANI
        Başkan Kavcıoğlu, açıklanan son verilerin, yılın ikinci çeyreğinde, sanayi üretiminin, sürdürülebilir bileşenlerin desteğiyle olumlu bir seyir izlemeye devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "2020 yılının üçüncü çeyreği ve sonrasında yıllık bazda aralıksız büyüyen sanayi üretimi, 2022 yılı mayıs ayında yüzde 9,1 oranında önemli oranda bir artış kaydetmiştir. Üretimde gözlenen bu artış, imalat sanayisinin geneline yayılırken ihracatçı sektörlerde sanayi üretimi daha da güçlü seyretmektedir. Sanayi ciro endeksleri de yurt dışı talebin sanayi üretimini olumlu etkilediğini göstermektedir." diye konuştu.

            Güçlü ekonomik büyümenin, kapasite kullanım oranlarına da yansıdığını dile getiren Kavcıoğlu, kapasite kullanım oranlarının tüm sektörlerde yükselirken, bazı alt sektörlerde tarihsel ortalamalarının da üzerine çıktığını ve bu durumun, ilave kapasite ihtiyacına işaret ettiğini ve yatırım talebini desteklediğini bildirdi.

            Öte yandan, geçmiş dönem ortalamalarının üzerinde seyreden imalat sanayi kapasite kullanım oranlarının, firmaları kapasite genişletmeye teşvik etmek suretiyle, yatırımlardaki kuvvetli eğilimin devam edeceğine işaret ettiğini aktaran Kavcıoğlu, bu çerçevede, kapasite artışları son dönemde yatırım iştahı yüksek olan firmaların bulunduğu sektörlerde daha belirgin olduğuna dikkati çekti.

            İŞGÜCÜ PİYASASI
            Yatırım ve ihracat gibi sürdürülebilir bileşenlerdeki istikrarlı gidişatın da istihdamı olumlu yönde etkilediğini belirten Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisindeki son dönem istihdam gelişmeleri son derece umut vericidir. 2020 yılı ikinci çeyrekten itibaren hızla artan sanayi üretiminin yanı sıra yatırım harcamaları ve ihracatın da etkisi ile istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla 1,3 milyonu hizmet sektöründe, 900 binden fazlası sanayi sektöründe olmak üzere yaklaşık 2,7 milyon kişi artmıştır.

            Yıl başından itibaren ise istihdamımız yaklaşık 846 bin kişi artmıştır. İstihdamdaki bu artış emsal ülkelere kıyasla oldukça yüksektir. Bu ülkelerin nüfusları ve istihdam artışının kaynaklarına bakıldığında ise istihdam performansımız çok daha dikkat çekici hale gelmektedir. Özellikle imalat sanayi istihdamı konusunda güçlü bir performans gözlenmektedir." açıklamasında bulundu.

            YAPISAL DÖNÜŞÜM
            Türk ekonomisinin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı merkeze alan ve sanayicilerin odağında olduğu bir yapısal dönüşüm sürecinde bulunduğunu hatırlatan Kavcıoğlu, "Çevrimsel etkilerden arındırıldığında, Türkiye ekonomisi, bu analizin yapılmaya başlandığı 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste iki çeyrek boyunca cari fazla vermiştir. Bir başka deyişle, bu yeni denge, küresel enerji ve emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde ekonomimizin cari fazla verme kapasitesine ulaşmasına, kısa vadeli finansman ihtiyacının asgariye inmesine ve ihracata dayalı büyümeye işaret etmektedir.

            Bu durum, ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmaktadır. Bir diğer deyişle, Türkiye ekonomisinin büyürken eşanlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir bir patikada kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacaktır. Merkez Bankası olarak uygulamakta olduğumuz politikalarla, enerji fiyat artışları tarafından gölgelenen ve verilerle tespit ettiğimiz bu tarihi fırsatın kalıcı olmasını sağlamaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

            SEYAHAT GELİRLERİ VE TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI
            Başkan Kavcıoğlu, dış dengenin önemli bir unsuru olmasının yanı sıra geniş bir istihdam ve gelir kaynağı olan turizm sektörünün ilk 5 aydaki performansı memnuniyet verici olduğunu, ziyaretçi sayılarının 2021 yılına göre aylık bazda artış kaydettiğini ve 2019 yılı rakamlarına yaklaştığını söyledi.

            Salgın öncesinde istikrarlı bir büyüme eğilimi sergileyen ihracatın, salgın sonrası dönemde bu eğilimini daha da güçlendirerek keskin bir artış gösterdiğini anımsatan Kavcıoğlu, önemli ticari ortaklar arasındaki sıcak çatışmaya rağmen, ihracatta gerçekleşen rekor niteliğindeki bu artışın temel olarak 3 etkene dayalı olduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

            Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

            "Bunlardan birincisi, pandemi sonrasındaki süreçte küresel ticaretin yeniden şekillenişinde Türkiye'nin göreli avantajlarının artmasıyla önemli bir ticaret üssü olarak konumlandığını görüyoruz.

            İkincisi, ihracatçılarımızın dayanıklı ve esnek yapıları sayesinde ürün ve ülke çeşitliliği sağlayarak değişen koşullara hızlıca uyum sağlama kapasiteleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktayı sizlerle daha ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemiz, birçok benzer, komşu ve bölge ekonomisine kıyasla çok daha güçlü bir ihracat yapısına sahiptir. Bu durum imalatın ihracat içerisindeki yüksek payı ile ihracat yapılan ülke sayısı ve ihraç edilen ürün sayısının çeşitliliği ile desteklenmektedir.

            2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. 2015-2022 yılları arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni pazar girişleriyle gerçekleşmiştir. İhracatçı firmalarımızın esnek ve dinamik yapısı ekonomimizi dışsal şoklara karşı korumaktadır. Firmalarımızın yeni ürünler sunmak ve yeni pazarlar bulmak suretiyle sergilediği bu esneklik, son dönemde yaşanan sıcak çatışma da dahil, olumsuz koşullarda muhtemel kayıpların telafi edilmesine imkân sağlamaktadır.

            Üçüncüsü ise Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemelerle finansal sistemin ihracatçılarımıza üretimlerini artırmaya yönelik daha elverişli koşulların oluşturulduğunu değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, mayıs ayı itibarıyla yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payının yüzde 28'e yaklaşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek isterim."

            İHRACAT VE YATIRIM KREDİLERİ
            Türk lirası cinsi ihracat ve yatırım kredilerinin de 2022 yılı başından itibaren hızlı bir artış gösterdiğini dile getiren Kavcıoğlu, "Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde TL ticari krediler 618 milyar TL artarken, bu artışın 154 milyar TL'si ihracat ve yatırım kredilerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılı öncesinde ihracat ve yatırım kredilerinin toplam TL ticari krediler içerisindeki payı yüzde 10,1 civarında durağan bir seyir izlemekteyken, yapılan düzenlemelerle 2022 yılı mayıs ayı itibarıyla yüzde 13,9 seviyesine ulaşmıştır." dedi.

            REESKONT KREDİLERİ
            Kavcıoğlu, reeskont kredilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

            "Merkez Bankası olarak tanımış olduğumuz reeskont kredisi imkânı ile son 5 yılda ihracatçı firmalara 106 milyar ABD doları finansman sağlanmıştır. Kullandırılan reeskont kredisi maliyetleri piyasa faizlerinin çok altında olup firmaların finansman giderlerinin makul seviyelerde seyretmesine katkı sağlamaktadır. Merkez Bankası tarafından reeskont kredisi kullanan firmalara 2017 yılından itibaren uygun faiz koşullarının sunulmasıyla yıllık ortalama 250 milyon dolara ulaşan maliyet avantajı sağlanmıştır.

            Geçen yılın ilk yarısına kıyasla 2022 yılının ilk 6 ayında reeskont kredisi kullanan firma sayısı 2.199'dan 4.476'ya; kredi kullanım tutarı da 9,3 milyar ABD dolarından 11,1 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Hedefli kredi politikamızda kaynakların yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artıracak yönde ve uygun şartlarda sağlanması temel ilkemizdir. Bu nedenle, krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz."

            KOBİ'LERE İLİŞKİN GELİŞMELER
            Reeskont kredisi kullanımlarının tabana yayılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, 2022 yılı başından bu yana toplam kredi kullanımı içerisinde KOBİ'lerin payının istikrarlı bir şekilde arttığına dikkati çeken Kavcıoğlu, "2022 Ocak ayı sonunda reeskont kredisi kullanımları içerisinde yüzde 6 olan KOBİ payı, 2022 Temmuz itibarıyla yüzde 20'nin de üzerine çıkmıştır. Bu kapsamda, ihracat kredilerine erişim konusunda yaptığımız düzenlemeler KOBİ'leri olumlu etkilemiştir. Liralaşma stratejimiz ile birlikte yüzde 90'lara çıkan TL kredi kullanımı içerisinde KOBİ'lerin payı yüzde 50'ye ulaşmıştır." yorumunu yaptı.

            Kavcıoğlu, "Reeskont kredi bakiyesi bulunan firmaların net ihracatçılık durumları ve reeskont kredi paylarına yıl başından bu yana bakıldığında, net ihracatçı firmaların reeskont kredi payının yüzde 40'tan yüzde 55'e, kredi kullanan net ihracatçı firma sayısı oranının yüzde 59'dan yüzde 68'e yükseldiği görülmektedir.

            Buna bağlı olarak, aynı dönemde reeskont bakiyesi bulunan firmaların net dış ticaret katkısı ve spot piyasada net döviz katkısı da önemli oranda iyileşmiştir. Yeni ekonomi modelimizde cari fazlaya destek olacak hedefli kredi politikalarımızla ülke ekonomimiz için en verimli sonuçları almaya odaklanmış durumdayız. Tüm düzenleme ve kararlarımızı da bu doğrultuda alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

            Salgınla başlayan ve jeopolitik risklerle giderek yoğunlaşan arz kısıtlarının ve küresel finansal koşullardaki artan oynaklıkların negatif arz şoklarına neden olarak küresel enflasyonu tarihi yüksek seviyelere çıkardığına dikkati çeken Kavcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

            "Yaşadığımız yüksek enflasyonun temel belirleyicileri güçlü ve sürekli arz şokları, döviz kuru gelişmeleri ve bunların etkisiyle bozulan fiyatlama davranışlarıdır. Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda faiz politikasıyla birlikte, likidite, teminat, zorunlu karşılık ve uluslararası rezervlerin yönetimine ilişkin politika bileşenini etkin bir şekilde kullanmaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifiyle araçlarımızı bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz.

            Buna ek olarak, para politikası kararlarımızda yatırım ve üretimlerin artmasını sağlayacak ve sürdürülebilir cari denge hedefini destekleyecek finansal koşulların oluşumunu gözetiyoruz. Bunu, sektöre de öncülük edecek yatırım ve ihracat hedefli kredi programlarıyla ve makro ihtiyati politikalarımızla destekliyoruz."

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