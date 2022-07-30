Dolar stoklayan sözde sanayicilere Kavcıoğlu'ndan sert tepki: "Kim olduklarını biliyoruz krediyi vermeyeceğiz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini ve kredi kaynaklarının israfının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kaynaklar üretim ve yatırım, istihdam ve ihracat için harcaması gerekiyor. Biz buraya karşı yanlış yapamayız. Ama burada yanlış yapanlar varsa onlar da buna artık bir çeki düzen verecekler. Ben Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'de üretim ve yatırım yapacak, istihdam yaratacak, ihracatı arttıracak tüm firmaların bu kaynaklardan yararlanması için bana ne düşerse yapmaya hazırım." dedi.
Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında, konuşmaların ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı.
Sanayicilerin ağırlıklı olarak finansmana ulaşamadığı yönündeki şikayetlerine cevap veren Kavcıoğlu, "İstanbul Sanayi Odası'nda, Türkiye'nin ilk 500'ünün ağırlıklı olduğu ve Türkiye'de kredi rekorunun kırıldığı bir dönemde bu kadar krediden şikayet duyulmasını ciddi şekilde bugün konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Eximbank kaynaklarının yüksek seviyede ve ulaşılabilir olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, "Dolayısıyla ihracatçımız Merkez Bankası'nı eleştirmek yerine bankalara gidecek ve bu kaynağı alacak. Bu kredinin kaynağı Merkez Bankası, amacı da ihracatçıyı desteklemek. Para da orada duruyor ve alma hakkı da sizin. Buna kimse itiraz edemez. Ve bunu ben defalarca, her katıldığım toplantıda, her görüştüğüm kişilere bunu ısrarla söyledim.
Dolayısıyla çok ucuz faizle veriyoruz ve vadeleri değiştirdik, taahhüdü kaldırdık. Şimdi bugün bir yıl vadeli olarak ihracatçı yüzde 12 ile bir yıl vadeli ihracat kredisi tüm bankalardan kullanabilir. Kim kullanamıyorsa ben takipçisi olacağım. Bunu herkesle konuştuğumda söyledim. Bu kadar net söylüyorum. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. Bu kadar şikayeti anlamıyorum. Gideceksiniz alacaksınız." ifadelerini kullandı.
"YATIRIM İÇİN VERİLEN KREDİLER DÖVİZ ALIMINDA KULLANILDI"
Yatırım için verilen kredilerin döviz alımında kullanıldığını belirten Kavcıoğlu, şunları kaydetti:
"Liralaşma stratejimiz içerisinde bütün kesimlerin zararını da finanse edecek şekilde Merkez Bankası kaynaklar çıkarıyor. 'Dövizlerinizi bozun' diyoruz. Şimdi 1 trilyon lira verilmiş bir kaynak var. O zaman o kaynak nerede ona bakacağız. Ben biliyorum nerede olduğunu, bir kısmı döviz aldı...Biz bu rakamları takip ediyoruz. ISO'dayız, Sanayi Odası üyeleri dahil, listesi var bende.
Türkiye serbest piyasa ama hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığımız zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz, bu haksızlık. Bunların hepsinin listesi var bende. Bire bir hepinizle paylaşabilirim. Sanayi Odası üyeleri de var. İTO'nun üyeleri de var. ATO'nun üyeleri de var, ASO'nun üyeleri de var. Türkiye'nin bütün odaları var."
Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini ve finansman kaynak israfının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Bu kaynağın üretim ve yatırım, istihdam ve ihracat için harcanması gerekiyor. Biz buraya karşı yanlış yapamayız. Ama burada yanlış yapanlar varsa onlar da buna artık bir çekidüzen verecekler. Ben Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'de üretim ve yatırım yapacak, istihdam yaratacak, ihracatı artıracak tüm firmaların bu kaynaklardan yararlanması için bana ne düşerse yapmaya hazırım.
Merkez Bankası'yla ilgili bilgiler için burada çok net söylüyorum; direkt beni arayabilirsiniz. Doğru bilgiyi alın. İşinize gelir, gelmez. Gelmezse çıkın eleştirin. Başka bir şey. Ama bizim politikamızı, bizim ne yapmaya çalıştığımızı biz anlatalım, anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bu sanayicinin, ihracatçının, imalatçının işine gelen bir politika değilse çıkın eleştirin sözüm yok."