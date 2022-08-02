Türkiye'yi faiz-kur-enflasyon sarmalına hapseden döviz stokçuları kim? Hangi şirketler TL ile kredi çekip dolar alıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haziran ayında aldığı, TL kredi kullanımı için döviz varlıklarına sınır getiren kararın gerekçesini açıklamış bazı şirketlerin döviz fazlaları bulunmasına rağmen, TL kredi çekerek dolar aldığı ortaya çıkmıştı.
Vatandaş yastık altındaki dövizini bozdurarak ekonomiye destek olurken şirketlerin yerli ve milli ekonominin temel taşı Türk Lirası'na darbe vurmaya çalışması tepkiyle karşılandı.
3 ŞART SAĞLANACAK
BDDK'nın aldığı karara göre, 'bağımsız denetime tabi', 'yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan' ve 'yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan' şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak. Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. BDDK tarafından dün yapılan açıklamada, bazı şirketlerin, döviz borcu olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz aldıkları ve döviz pozisyonu tuttukları aktarılarak, "Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
ÜYELERİ TL İLE KREDİ ÇEKİP DOLAR ALAN İSO BAŞKANI BAHÇIVAN BDDK'NIN KARARINI ELEŞTİRDİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin hayata geçirdiği kararın kredilere ulaşımı daha da zorlaştırdığına değinerek, "Bu tablonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde aynı bakış açısıyla devam etmesi durumunda sürecin çok daha ağırlaşacağını üzülerek belirtmek durumundayız." açıklamasında bulundu.
Eximbank'ın bir an önce finansman işlevlerine kavuşması ve bankaların kredi olanakları üzerindeki kısıtlayıcı karşılık kararlarının esnetilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçıvan, "Benzer şekilde TCMB, TL cinsi reeskont kredilerindeki döviz bulundurmaya ve bozdurmaya ilişkin koşullarını esnetmelidir." şeklinde konuştu.
Bahçıvan, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan bahsederek, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin ruble ile yapılabilmesinin soruna çözüm olduğunu, bu paranın Türkiye'de hızlıca TL'ye çevrilebilmesinin gerektiğini bildirdi.