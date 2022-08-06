ATM'den çekebilirsiniz! Emekliler bunu bekliyordu! 500 TL, 625 TL, 750 TL ve 5.000 TL hesaplara anında yatıyor!

Halk Bankası, tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emekli vatandaşlara, destek olacağını açıkladı. Banka, ilgili geri ödemesiz ve düşük faizli kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Halk Bankası doğrultusundan duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz hususu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. Banka alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,58 olarak belirledi.