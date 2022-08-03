Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.08.2022 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 12:18
    ABONE OL

    Gözler oradaydı! Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı

    Ev hanımlarının emeklilik müracaatları, e-devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden müracaat yapan ev hanımları, başvuruları onaylandıktan sonra müdürlüklere giderek emeklilik prosedürleri bağlamında imza atmalılardır. Müdürlüklerden prosedür yapmış olan vatandaşlar ise prosedürleri onaylandıktan sonra kendilerine verdiği bilgilendirme tarafında müdürlüklere giderek prosedür yapabilirler.

    takvim.com.tr
    Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı

    Ev hanımlarının emekli olabilmeleri amacıyla yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:

    · 50 yaşını doldurmuş olmak

    · SGK ile bir bağlantısı olmamak

    · Belirli bir vakit çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla, ev hanımlarının emeklilik müracaatı gerçekleştirdikleri esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması

    · 1995 yılından evvel evlenmiş olmak (25 senedir evli olunması gereklidir.)

    ·Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak

    · Gelir vergisine tabii olmamak

    Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Nedir?

    Bir iş yerinde çalışmamış fakat evlere temizlik ya da hizmet hedefi ile, aydan 10 günden daha az gitmiş olan ev hanımlarının ödemeleri gereken primdir. Bu prim, 25 senedir evli olan ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmeleri amacıyla ödemeleri gereken bir tutardır. Bu tutarı ödemeden emeklilik durumlarının uygulanabilmesi olası değildir.

        Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Ne Kadardır?

        Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödemeleri gereken emeklilik primi, ev hizmetlerinde çalışmış oldukları süreye göre farklılık gösterir. Ev hanımlarının ödemeleri gereken en az tutar 1772 TL ile 12.925 TL arasındadır. Ödenecek olan net tutar ise emeklilik başvurusu gerçekleştirdikten sonra taraflara iletilir ve prim borçlarının ödemeleri gerektiği bilgi kapasitesi verilir. Eğer ev hanımları, hiçbir şekilde hiçbir yerde çalışmamışlarsa, bu primi ödemek halinde değildirler.

        Ev Hanımlarının Primleri Hangi Sigorta Türünde Değerlendirilir?

        Ev hanımlarının ödedikleri sigorta primleri, BAĞKUR kapsamında değerlendirilir. Yani, 25 senedir evli ve ev hanımı olan kişiler, prim ödedikten sonra BAĞKUR üzerinden emekli olma hakkına sahip olabilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gözler Erdoğan-Putin zirvesinde! Masada 5 kritik başlık
        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı
            SON DAKİKA