Gözler oradaydı! Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı

Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Ne Kadardır?

Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödemeleri gereken emeklilik primi, ev hizmetlerinde çalışmış oldukları süreye göre farklılık gösterir. Ev hanımlarının ödemeleri gereken en az tutar 1772 TL ile 12.925 TL arasındadır. Ödenecek olan net tutar ise emeklilik başvurusu gerçekleştirdikten sonra taraflara iletilir ve prim borçlarının ödemeleri gerektiği bilgi kapasitesi verilir. Eğer ev hanımları, hiçbir şekilde hiçbir yerde çalışmamışlarsa, bu primi ödemek halinde değildirler.