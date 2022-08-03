Gözler oradaydı! Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı

Ev hanımlarının emekli olabilmeleri amacıyla yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:
· 50 yaşını doldurmuş olmak
· SGK ile bir bağlantısı olmamak
· Belirli bir vakit çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla, ev hanımlarının emeklilik müracaatı gerçekleştirdikleri esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması
· 1995 yılından evvel evlenmiş olmak (25 senedir evli olunması gereklidir.)
·Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak
· Gelir vergisine tabii olmamak
Ev Hanımları İçin Emeklilik Primi Nedir?
Bir iş yerinde çalışmamış fakat evlere temizlik ya da hizmet hedefi ile, aydan 10 günden daha az gitmiş olan ev hanımlarının ödemeleri gereken primdir. Bu prim, 25 senedir evli olan ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmeleri amacıyla ödemeleri gereken bir tutardır. Bu tutarı ödemeden emeklilik durumlarının uygulanabilmesi olası değildir.