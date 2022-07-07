İşte muhalefetin "Köprü yapıldı geçen yok" yalanını çürüten veriler! Osmangazi Köprüsü garantiyi aştı 3 milyar TL'lik katkı sağladı

Osmangazi Köprüsü'nde bu yılın ocak-haziran dönemi için trafik garantisi miktarı 40 bin iken ortalama trafik 45 bin 590 oldu. Böylece yolun garanti trafik karşılama oranı yüzde 114 olarak gerçekleşti.

Yolun Hersek-Orhangazi güzergahındaki birinci kesiminde de 40 bin olan trafik garantisine karşın aynı dönemde ortalama trafik 44 bin 76'yı buldu ve yolun garanti trafik karşılama oranı yüzde 110 olarak kayıtlara geçti.

Otoyolun Orhangazi-Bursa Kuzey kesiminde trafik garantisi miktarı 35 bin iken ortalama trafik 50 bin 467'yi buldu. Böylece bu kesimde garanti trafik karşılama oranı yüzde 144 olarak tespit edildi.