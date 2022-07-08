1 LT mazot (motorin), benzin kaç TL oldu? 8 Temmuz MOTORİNE 2,10 TL İNDİRİM Mİ GELDİ? Brent Petrol Opel, BP, PO, Shell güncel yakıt fiyatları!

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 825 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 110 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki artış öngörüsü, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki artışı sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 101,47 ile 101,99 dolar aralığının direnç, 100,59 ile 100,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.