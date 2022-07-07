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    • Ekonomi
    • 07.07.2022 18:38
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    • 07.07.2022 18:38
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    İstanbul'da ekmek fiyatına zam! İTO yeni tarifeyi açıkladı | İstanbul'da ekmek kaç lira oldu?

    Son dakika haberine göre İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseltildi. İTO'nun aldığı kararla birlikte 1 kilogram ekmek fiyatı ise 19,05 TL oldu.

    İstanbul’da ekmek fiyatına zam

    İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

    İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

    Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

    Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

    Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

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    Haberler Ekonomi İstanbul'da ekmek fiyatına zam! İTO yeni tarifeyi açıkladı | İstanbul'da ekmek kaç lira oldu?
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