Muhalefetin "Devlet zarar ediyor" algısı çöktü! Rakamlar açıklandı: Devlet garantisinin üzerine çıkıldı

HER ETAPTA GARANTİ AŞILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimini içeren Hersek-Orhangazi arasında haziranda günlük ortalama geçişler 42 bin 176'yı buldu. Devletin garantisi olan 40 binin üzerine çıkıldı. Otoyolun Orhangazi-Bursa kuzey arasındaki bölümünde ise garantiyi karşılama oranı yüzde 128'e ulaştı. Haziranda garanti edilen araç sayısı günlük 35 bin araç olarak belirlenen kesimden, 45 bine yakın araç geçti. Bursa Batı-Balıkesir Batı arasındaki üçüncü kesim ise en çok kullanılan bölüm oldu. Devlet bu kesim için 17 bin araç geçiş garantisi vermişti. Bu kesimde günlük ortalama araç sayıları 24 bini aştı. Neredeyse garantiyi karşılama oranı yüzde 143'leri buldu. Otoyolda garanti araç sayısını haziranda tek tutturamayan kesim Balıkesir Batı ve İzmir arasındaki bölüm oldu. Ancak orada dahi pandemiye rağmen garanti edilen geçiş sayısının yüzde 71'ine ulaşıldı.