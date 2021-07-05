Muhalefetin "Devlet zarar ediyor" algısı çöktü! Rakamlar açıklandı: Devlet garantisinin üzerine çıkıldı

Kanal İstanbul'a, İstanbul Havalimanı'na, hatta pandemide ülkemizi kurtaran şehir hastanelerine bile karşı çıkan CHP'nin başını çektiği çamur muhalefetin "Köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok!" , "Devlet zarar ediyor" gibi asılsız iddiaları rakamlarla çürütüldü.
DEVLETİN GARANTİ ETTİĞİ GÜNLÜK ARAÇ SAYILARI AŞILDI
Muhalefetin otoyol ve köprülerle ilgili her fırsatta diline doladığı 'garanti ücreti'yle ilgili algı operasyonu çürüdü. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde devletin garanti ettiği günlük araç sayıları aşıldı.
Haziranda İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100'ü geçti.
Ağustos 2019'da tüm etapları devreye alınan otoyolda, 2020'nin ikinci yarısında da geçiş sayıları garanti edilenin üstüne çıktı. Pandeminin etkisinin tamamen kalkmasıyla birlikte rakamların daha da artması bekleniyor. Böylece, Hazine kasasından yolcu garantisi karşılığı tek kuruş harcanmadan ülke dev eserler kazanmış olacak. Otoyol ve köprü, 2035'te devlete devredilecek.