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    • Ekonomi
    • 28.06.2022 18:42
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    • 28.06.2022 18:50
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İhracatta yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet rekoru

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi.

    İhracatta Cumhuriyet rekoru

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi.

    İşte Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamaların detayları:

    Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor.

        Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz.2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti. Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.

        YILLIK 242,6 MİLYAR DOLAR İLE CUMHURİYET REKORU
        2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

        Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.

        Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz.

        DOĞALGAZ MÜJDESİ
        2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.

        Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık. Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir.
        İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73'ünü aştı.

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İhracatta yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet rekoru
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