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    • Haberler
    • 29.06.2022 10:50
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    • 29.06.2022 10:50
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    Hurda alüminyum kilo fiyatı ne kadar? 29 Haziran 2022 alüminyum fiyatları ne kadar?

    Alüminyum fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Haziran alüminyum ne kadar sorusu yer aldı. İşte alüminyum fiyatları ve detaylar... Londra'da alüminyum fiyatları, Pekin'de artan Covid-19 vakalarının ve daha uzun bir süre için yüksek faiz oranlarının küresel ekonomik büyümeyi ve metal talebini azaltacağına dair endişelerin artmasıyla bugünkü işlemlerde altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

    takvim.com.tr
    28 Haziran 2022 alüminyum fiyatları ne kadar? Hurda alüminyum kilo fiyatı ne kadar?

    2022 alüminyum fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, hurda alüminyum ne kadar? 2022 Haziran alüminyum ne kadar? İşte merak edilenler...

    Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli alüminyum TSİ 07.21'de yüzde 1,4 düşüşle 2.643,50 dolar/ton ile 16 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

    Shnaghai'de Temmuz vadeli alüminyum öğle arasında yüzde 2,5 düşüşle 20.070 yuan/tona (2.978,54 dolar) geriledi.

    LME'de bakır seans başında iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,7 düşüşle 9.383,50 dolar/tondan işlem gördü.

    Analistler, yakın vadede metal görünümünün baskı altında kalmaya devam edeceğini belirterek Çin piyasasının, yeni kapanma tehditleri ve durgun ekonomi üzerine önümüzdeki haftalarda geleneksel olarak yumuşak bir döneme girdiğini kaydetti.

    ShFE'de bakır yüzde 0,9 düştü.

        Haziran 2022 ALÜMİNYUM FİYATI NE KADAR?

        Hurda Alüminyum Araiş Levha Fiyatı
        27,00 TL

        Hurda Alüminyum Tel Fiyatı
        27,00 TL

        Hurda Alüminyum Profil Boyasız & Eloksal Kaplı Fiyatı
        24,00 TL

        Hurda Alüminyum Profil Fiyatı
        22,00 TL

        Hurda Alüminyum Ofset Matbaa Kalıbı Fiyatı
        27,00 TL

        Hurda Alüminyum Folyo Fiyatı
        25,00 TL

        Hurda Alüminyum Jant Fiyatı
        26,00 TL

        Hurda Alüminyum Boyalı Levha Fiyatı
        23,00 TL

        Hurda Alüminyum Profil Tas Tabak Fiyatı
        22,00 TL

        Hurda Alüminyum Çatı Fiyatı
        20,00 TL

        Hurda Alüminyum Sert Fiyatı
        19,00 TL

        Hurda Alüminyum Kutu Fiyatı
        17,00 TL

        Hurda Alüminyum Talaş Fiyatı
        17,00 TL

        Hurda Alüminyum Çelikli ve Plastikli Tel Fiyatı
        17,00 TL

        Hurda Alüminyum Klima Radyatörü ( Bakırlı Petek ) Fiyatı
        41,00 TL
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