Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'nadir toprak elementi' açıklamasından sonra Eskişehir Beylikova'da büyük heyecan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde çok büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini açıklaması, sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Özkan Alp, maden bulunmasına çok sevindiklerini belirterek, "Artık ilçemizde her şey farklı olacak" dedi.
Eskişehir'de, Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv keşfi yapıldı. Başkan Erdoğan, Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisinin kurulacağını açıkladı. Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu nadir toprak elementi rezervi yaklaşık 7 bin nüfuslu Beylikova'nın yanı sıra Eskişehir'de de sevinçle karşılandı.
Beylikova Belediye Başkanı Alp, ilçe olarak çok heyecanlandıklarını belirterek, "Sadece ilçe olarak değil Eskişehir ve Türkiye için de çok önemli. Biliyorsunuz nadir toprak elementleri, dünyada az bulunan toprak elementleridir. Yıllardan beri ilçemizde olduğu biliniyordu.
Belki 70-80 seneden beri bu madenlerin ilçemizde olduğu biliniyordu ama maalesef 'rezerv yeterli değil, dünya piyasası kurtarmıyor' gibi sıkıntılar vardı. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız 2053 hedeflerinde geleceğin madenini bütün dünyaya duyurdu. Aslında 10 seneden beri Beylikova'mızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu.
Bu çalışmalarda rezervin çok yüksek ve kaliteli olduğu ortaya çıkmıştı. 2 senedir de inşaat çalışmalarımız ve yatırımlar devam ediyor. Şu an geldiğimiz aşamada pilot tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı. Makinelerin ihalesi de yapıldı, artık üretim aşamasına yaklaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurdu. Bu geleceğin madeni ülkemizin hedefleri doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor" dedi.
"ARTIK İLÇEMİZDE HER ŞEY FARKLI OLACAK"
Beylikova ilçesinin, tarım ve hayvancılığın yanı sıra keşfedilen nadir toprak elementiyle de anılacağını anlatan Başkan Alp, "Biz böyle bir madenin ilçemizde olmasından çok mutluyuz. İnşallah Beylikova olarak artık sadece tarım ve hayvancılık ilçesinden çıkıp dünyanın tanıdığı bir maden ilçesi olma yolunda ilerliyoruz.