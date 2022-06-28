Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ’nadir toprak elementi’ açıklamasından sonra Eskişehir Beylikova’da büyük heyecan

Belki 70-80 seneden beri bu madenlerin ilçemizde olduğu biliniyordu ama maalesef 'rezerv yeterli değil, dünya piyasası kurtarmıyor' gibi sıkıntılar vardı. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız 2053 hedeflerinde geleceğin madenini bütün dünyaya duyurdu. Aslında 10 seneden beri Beylikova'mızda çok ciddi sondaj çalışmalarıyla maden rezervleri tespit ediliyordu.