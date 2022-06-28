İzinler peş peşe çıktı! 10 ilde petrol heyecanı

ADANA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana'da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.