İzinler peş peşe çıktı! 10 ilde petrol heyecanı
10 ilde petrol heyecanı! Türkiye kendi kaynaklarını kullanıma sunmak için hem denizlerde hem de topraklarda aramalarını tam gaz sürdürüyor. Son olarak Adıyaman'da 1 milyar dolar değerindeki petrol rezervi bulunmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından TPAO'ya peş peşe arama ruhsatı veriliyor. Yılbaşından bu yana verilirken izinlere bakıldığında 10 ilde 15'e yakın sahada petrol aranmasına yönelik çalışmalara başlandı. İşte detaylar...
28.06.2022 16:56 - Son Güncelleme: 28.06.2022 17:08
MANİSA
Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak.
1 MİLYAR DOLARLIK REZERV
Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık" ifadelerini kullandı.