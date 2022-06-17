Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda! İşte gündemde olan destekler





ATALAY: ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bakanlık'ın çalışmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti belirleyebilecek. Asgari ücretliye ara zamda enflasyon oranı belirleyici olacak. Ocak'ta yüzde 50.5 zamla net 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete, 6 aylık enflasyon oranı ya da yıllık enflasyon ile Ocak zammı arasındaki fark yansıtılabilecek. Asgari ücrette gelir vergisi Ocak ayından itibaren kaldırılmıştı. Brüt 5 bin 4 lira olan asgari ücrette 750,60 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da yaklaşık 876 liralık prim maliyeti var. Asgari ücrete ara zam yapılması durumunda işverene prim desteği sağlanması seçeneği de değerlendiriliyor. Asgari ücret artışının 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor. Temmuz maaşları da Ağustos'ta ödendiğinden, zam çalışmaları için yeterli süreç bulunuyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Çıkışta "Güzel bir görüşme oldu" diyen Atalay, Cumhurbaşkanı ile herhangi bir ücret artış oranını konuşmadıklarını belirtti. Atalay, "Cumhurbaşkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı işaret ederek, 'Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırlar' dedi" ifadesini kullandı.



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