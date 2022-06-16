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Haberler Ekonomi İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! 'Kur 17.80, Gram 1050' Yatırımcılar duvara toslayacak!

İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! 'Kur 17.80, Gram 1050' Yatırımcılar duvara toslayacak!

FED'in faiz kararı sonrası altın ve doların durumu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu noktada altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları gündeme geldi. Fed'in faiz artırma kararının ardından değerlendirmelerde bulunan Memiş "Dolar TL kurunda 17.80'i bekliyor olacağım, gram altında 1050'yi bekliyor olacağım." dedi. Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten Memiş, açıklanan yeni ekonomik paket ile altın ve doların gerileceğini de söyledi. İşte detaylar...

16.06.2022 22:04 - Son Güncelleme: 16.06.2022 22:04
İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! ’Kur 17.80, Gram 1050’ Yatırımcılar duvara toslayacak!

Tüm dünya merakla bekliyordu ve açıklandı! Fed, 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. En son 1994 senesinde Fed 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Kararın açıklanmasının ardından altın ve dolar yorumları yapıldı. İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrası dolar ve altın piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı düşüş için rakam ve tarih verdi. Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten Memiş, altın ve dolar yatırımcılarını uyardı.

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İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! ’Kur 17.80, Gram 1050’ Yatırımcılar duvara toslayacak!

FED'in 28 yılın en sert faiz artırımına gitmesi sonrası sonrası altın ve dolarda hareketlilik baş gösterdi. Gözler yorumlara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve doların düşeceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in çok konuşulacak o açıklamaları…

İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! ’Kur 17.80, Gram 1050’ Yatırımcılar duvara toslayacak!

"TÜRKİYE OPERASYON SÜRECİNDE"

"Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde ama bunun yanında bir operasyon sürecinde. Bunun altını dolduran sebeplerden biri de döviz kuru ataklarıyla birlikte ekonomi kurmaylarının ciddi çalışmaları var."

İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! ’Kur 17.80, Gram 1050’ Yatırımcılar duvara toslayacak!

"SERT BİR GERİLEME BEKLİYORUM"

"Ekonomik paketle birlikte ben döviz kurlarında önümüzdeki 1 ay içinde sert bir gerileme beklediğimi de söyleyebilirim."

İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! ’Kur 17.80, Gram 1050’ Yatırımcılar duvara toslayacak!

ALTIN VE DOLAR İÇİN FİYAT VERDİ

"Dolar TL kurunda 17.80'i bekliyor olacağım, gram altında 1050'yi bekliyor olacağım. Bu rakamları da nisan ayında sık sık paylaşıyordum."

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