İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! 'Kur 17.80, Gram 1050' Yatırımcılar duvara toslayacak!
FED'in faiz kararı sonrası altın ve doların durumu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu noktada altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları gündeme geldi. Fed'in faiz artırma kararının ardından değerlendirmelerde bulunan Memiş "Dolar TL kurunda 17.80'i bekliyor olacağım, gram altında 1050'yi bekliyor olacağım." dedi. Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten Memiş, açıklanan yeni ekonomik paket ile altın ve doların gerileceğini de söyledi. İşte detaylar...
Tüm dünya merakla bekliyordu ve açıklandı! Fed, 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. En son 1994 senesinde Fed 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Kararın açıklanmasının ardından altın ve dolar yorumları yapıldı. İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrası dolar ve altın piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı düşüş için rakam ve tarih verdi. Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten Memiş, altın ve dolar yatırımcılarını uyardı.
FED'in 28 yılın en sert faiz artırımına gitmesi sonrası sonrası altın ve dolarda hareketlilik baş gösterdi. Gözler yorumlara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve doların düşeceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in çok konuşulacak o açıklamaları…