İslam Memiş altın ve dolar için rakam ve tarih verdi! Son dakika yorumu! ’Kur 17.80, Gram 1050’ Yatırımcılar duvara toslayacak!

Tüm dünya merakla bekliyordu ve açıklandı! Fed, 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. En son 1994 senesinde Fed 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Kararın açıklanmasının ardından altın ve dolar yorumları yapıldı. İslam Memiş, FED'in faiz kararı sonrası dolar ve altın piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı düşüş için rakam ve tarih verdi. Türkiye'nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten Memiş, altın ve dolar yatırımcılarını uyardı.