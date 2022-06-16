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    • Ekonomi
    • 16.06.2022 08:10
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    • 16.06.2022 08:19
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    Asgari ücrete Temmuz'da ara zam! Başkan Erdoğan talimatı verdi çalışmalar başladı: İşte masadaki formüller

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı.

    Asgari ücrete Temmuz’da ara zam!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de dün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


    MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA
    Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.

    KOMİSYON AYLIK BELİRLEYEBİLİR
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı.

        TEMMUZ ZAMMI BELİRLEYİCİ
        4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak.

        PRİM YÜKÜ MASADA
        Asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumda işverene prim desteği seçeneği değerlendiriliyor.

        3 ÖNEMLİ ADIM
        Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle tüm kesimleri rahatlatacak 3 adım atılacak. Buna göre temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal yardım şemsiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

            AK PARTİ ANKET YAPTIRIYOR
            AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.

            BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

            Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004 TL
            Asgari Ücret 2022 Net: 4.253 TL
            Artış oranı: Yüzde 50,5
            Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
            Brüt Asgari Ücret: 5004 TL
            SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5): 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (yüzde 2): 100 TL
            İşverene Toplam Maliyeti: 5.879 TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL

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            Haberler Ekonomi Asgari ücrete Temmuz'da ara zam! Başkan Erdoğan talimatı verdi çalışmalar başladı: İşte masadaki formüller
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