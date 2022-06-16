Asgari ücrete Temmuz'da ara zam! Başkan Erdoğan talimatı verdi çalışmalar başladı: İşte masadaki formüller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de dün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA
Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.
KOMİSYON AYLIK BELİRLEYEBİLİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı.