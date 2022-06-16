Asgari ücrete Temmuz'da ara zam! Başkan Erdoğan talimatı verdi çalışmalar başladı: İşte masadaki formüller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de dün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. YIlbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA

Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.