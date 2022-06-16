Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti





"CUMHURBAŞKANIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA, MÜSPET BİR GÖRÜŞME OLDU"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kritik görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Atalay, "Güzel müspet bir görüşme oldu, Başkan Erdoğan her şeyin farkında olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



İşte Ergun'un açıklamalarından satır başları;



"BİR RAKAM KONUŞMADIK"

Bir rakam konuşmadık ama asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini anlatma imkanı bulduk.