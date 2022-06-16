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    • Ekonomi
    • 16.06.2022 18:00
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    • 16.06.2022 20:52
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    Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede asgari ücretliler, dar ve sabit gelirlilerin durumu masaya yatırıldı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve sonrası kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Başkan Erdoğan'ın her şeyin farkında olduğunu belirterek "Güzel bir görüşme oldu inşallah önümüzdeki günlerde de kamuoyuna müspet bir haber verirler" ifadelerini kullandı.

    Asgari ücrete zam yapılacak mı? Kritik görüşme

    "Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?" sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.



    "CUMHURBAŞKANIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA, MÜSPET BİR GÖRÜŞME OLDU"
    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kritik görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Atalay, "Güzel müspet bir görüşme oldu, Başkan Erdoğan her şeyin farkında olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

    İşte Ergun'un açıklamalarından satır başları;

    "BİR RAKAM KONUŞMADIK"
    Bir rakam konuşmadık ama asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini anlatma imkanı bulduk.



    Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili 'Çalışma yapıyoruz, önümüzdeki günlerde size de kamuoyuna da bilgi veririz' dedi.

    "GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"
    Güzel bir görüşme oldu inşallah önümüdeki günlerde de kamuoyuna müspet bir haber verirler.



        MİLYONLARIN GÖZÜ ARA ZAMDA
        Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.



        AK PARTİ ANKET YAPTIRIYOR
        AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.



        BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004 TL
        Asgari Ücret 2022 Net: 4.253 TL
        Artış oranı: Yüzde 50,5
        Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL



            ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
            Brüt Asgari Ücret: 5004 TL
            SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5): 775,62 TL
            İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (yüzde 2): 100 TL
            İşverene Toplam Maliyeti: 5.879 TL
            İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL

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            Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti
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