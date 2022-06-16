Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti

"Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı?" sorularının sorulduğu bir dönemde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
"CUMHURBAŞKANIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA, MÜSPET BİR GÖRÜŞME OLDU"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kritik görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Atalay, "Güzel müspet bir görüşme oldu, Başkan Erdoğan her şeyin farkında olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
İşte Ergun'un açıklamalarından satır başları;
"BİR RAKAM KONUŞMADIK"
Bir rakam konuşmadık ama asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini anlatma imkanı bulduk.
Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili 'Çalışma yapıyoruz, önümüzdeki günlerde size de kamuoyuna da bilgi veririz' dedi.
"GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"
Güzel bir görüşme oldu inşallah önümüdeki günlerde de kamuoyuna müspet bir haber verirler.