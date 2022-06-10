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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 08:49
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    • 10.06.2022 08:55
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    Ekonomide 6 yeni adım! Bakanlığın GES hamlesi sonrası peş peşe duyurdular

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımları duyurdu. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyuran Bakanlık, işlemlerin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirebileceğini açıkladı. Bu adım sonrası BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar geldi. İşte Gelire Endeksli Senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili alınan kararlar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ekonomide 6 yeni adım!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımları duyurdu. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyuran Bakanlık, işlemlerin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirebileceğini açıkladı.

    Bu adım sonrası BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası duyurdu.

    İşte yeni alınan kararlar...

    GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES)
    Vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

    Vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak öne çıkan GES'lerin getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak.

    Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.

    Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.

        TÜKETİCİ KREDİSİNE VADE SINIRI
        BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

        KREDİ KARTLARININ ASGARİ ÖDEME TUTARI DEĞİŞTİ
        BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.

        Bu oran tüm limitler için yüzde 20'ydi.


            EMTİA PAZARI KURULDU
            Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.

            HALKA ARZLARDA ÜCRET İNDİRİMİ
            Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

            TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20'ye yükseltti.

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            Haberler Ekonomi Ekonomide 6 yeni adım! Bakanlığın GES hamlesi sonrası peş peşe duyurdular
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