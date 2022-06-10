Ekonomide 6 yeni adım! Bakanlığın GES hamlesi sonrası peş peşe duyurdular

GELİRE ENDEKSLİ SENET (GES)

Vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.