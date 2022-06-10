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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 17:24
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    • 10.06.2022 17:26
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Türk Lirası varlıklarına erişim imkanı genişletilecek

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Nebati açıkladı: TL varlıklarına erişim imkanı genişletilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." açıklamasında bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

    Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Türk Lirası varlıklarına erişim imkanı genişletilecek
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