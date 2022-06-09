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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 02:26
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    • 10.06.2022 02:26
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    Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi: Yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı

    Merkez Bankası Türk Lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildiğini açıkladı.

    Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

    Merkez Bankası Türk Lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranın yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildiğini açıkladı.

    Merkez Bankası tarafından paylaşılan basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

    Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli duyurusunda değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

    24 Haziran'da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir.

        Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir.

        Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi: Yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı
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