Son dakika: Ekonomide peş peşe adımlar! SPK'dan flaş açıklama! Yurt dışı yatırımcısına destek: İndirime gidildi

b) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40'ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,
c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,
2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,
3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SPK'dan yeni bir açıklama daha yapıldı. "Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde "Emtia Pazarı" kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
PEŞ PEŞE ADIMLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni bir adım attı.
Gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyurdu. Bakanlık talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.
GES'lerin sadece gerçek kişilere sunulacağı ifade edildi.
SENETLER 3 AYDA BİR KUPON GETİRİSİ SAĞLAYACAK
Bakanlık, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin duyurulacak bankalar aracılığıyla gerçekleşeceğini ifade etti.
İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak. Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.
Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti:
"Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir"