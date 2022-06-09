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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 00:04
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    • 10.06.2022 06:54
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    Son dakika: Ekonomide peş peşe adımlar! SPK'dan flaş açıklama! Yurt dışı yatırımcısına destek: İndirime gidildi

    Son dakika... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı.

    Ekonomide peş peşe adımlar! SPK’dan flaş açıklama

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı.

    Açıklamada,

    Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;
    Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,


    Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.



        Buna göre;

        1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;
        a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20'sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,


        b) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40'ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,
        c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

        2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

        3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        SPK'dan yeni bir açıklama daha yapıldı. "Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde "Emtia Pazarı" kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır."

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        PEŞ PEŞE ADIMLAR

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yeni bir adım attı.

        Gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) toplama işlemi başlatılacağını duyurdu. Bakanlık talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022 tarihinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.

        GES'lerin sadece gerçek kişilere sunulacağı ifade edildi.

        SENETLER 3 AYDA BİR KUPON GETİRİSİ SAĞLAYACAK
        Bakanlık, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin duyurulacak bankalar aracılığıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

        İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak. Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

        Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti:

        "Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir"

        TÜRK LİRASINI TEŞVİKTE GES HAMLESİ
        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

        Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

            Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

            Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

            ihraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

            Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

            TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE SINIRI
            BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.



            GES NEDİR?
            GES'in açılımı; Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi...

            GES ile yatırımcı, getirisi devlet kurumlarının gelirine endekslenmiş bir yatırım aracı satın almış olur. GES'lerde asgari kupon ödeme garantisi yani 'minimum ödeme garantisi' bulunur.

            İlgili devlet işletmesinin gelirinde düşüş olursa yatırımcının geliri bundan olumsuz etkilenmez.




            BAKANLIKTAN YENİ ADIMLARA İLİŞKİN YAPILAN İLK AÇIKLAMA
            Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.

            Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.



                "20 YILDIR RİSK DEDİKLERİ HER FAKTÖRÜ FIRSATA ÇEVİRDİK"
                Dövize yönelik yapılan spekülasyonlara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanlığı, birtakım odakların 20 yıldır risk dediği her faktörü kısa süre sonra fırsata çevirdiklerinin altını çizerek, rasyonel olmayan söylemler eşliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti.

                20 ARALIK 2021 ÖRNEKLİ SAĞDUYU ÇAĞRISI
                20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünyanın tecrübe ettiğini bildiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak "20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır" açıklamasını yaptı.

                Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

                "Dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasında yer alan Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alarak güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam etmektedir. Ekonomimizin yakaladığı güçlü ve dengeli büyüme performansının daim kılınması hedeflenmektedir.

                Geride kalan 20 yıllık süreçte, başta kamu maliyesi ve bankacılık sektörü olmak üzere elde ettiğimiz kazanımlar, ekonomimizin bu sağlam duruşunu desteklemektedir. Kamu maliyesinde sağlanan disiplinin oluşturduğu imkânlar, zorlu dönemlerde ekonomimiz için bir manevra alanı olarak kullanılmaktadır.

                Bankacılık sektörümüzün sağlam ve istikrarlı yapısı ise özel sektörümüzün ve hanehalkımızın ihtiyaç duyduğu finansmanın kesintisiz ve daha da önemlisi uygun koşullarda sağlanmasına aracı olmaktadır.

                Güçlü sanayi altyapısı ile dinamik ve zorlu koşullara kolay adapte olabilen özel sektörümüz de büyüme ve kalkınma hedeflerimizi birer birer yakalamamızda kuşkusuz bizlere önemli bir destek vermektedir.

                ''Ekonomide yeni adımlar bu akşam açıklanacak''

                Yakın geçmişte tüm dünyayı etkileyen birçok ekonomik zorluktan ülkemiz de etkilenmiştir. Bu sıkıntılı dönemlerin başında 2008 küresel finansal krizi ve onu takip eden 2011 Avrupa borç krizi akla gelmektedir. Türkiye ekonomisi tüm bu dönemlerden, dış şoklara karşı olan direnci sayesinde başarı ile büyüyerek ve daha da güçlenerek çıkmıştır.

                Yakın dönemde salgının dünya üzerinde bıraktığı etkiler henüz tam anlamıyla silinememişken yakın coğrafyamızdaki savaşın küresel ekonomiyi çok daha zorlu bir sürece taşıdığını birlikte deneyimliyoruz. içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz bulunmamaktadır.

                Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi ve kambiyo rejiminin ise liberal olduğunu sorgulamak ve sorgulatmak için bir kısım çevreler eline geçen tüm fırsatları ne yazık ki pervasızca kullanmaya devam etmektedir. Son 6 yıldan bu yana ekonomimizde çeşitli olağanüstü tedbirlerin uygulanacağına dair bu spekülasyonlar, kasıtlı olarak ortaya atılmakta ve bizim değişmez ve vazgeçilmez serbest piyasa koşulları ilkelerimiz sorgulanmaya çalışılmaktadır.

                Bugün tüm dünyanın özellikle enerji ve tedarik zincirlerindeki aksamalar kaynaklı nedenlerden oluşan enflasyon problemi Türkiye özelinde olabildiğince karamsar senaryolara dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Yaklaşık 10 trilyon TL büyüklüğündeki Türkiye ekonomisinin başarısını dönemsel birkaç veri ile gölgelemeye çalışmak ekonomiye ve potansiyelimize kelimenin tam anlamıyla haksızlıktır.



                    Kısa vadeli çıkarlara odaklananların son 20 yıldır risk dediği her faktörü ülkemiz kısa bir süre sonra fırsata çevirmeyi başarmıştır. Bugünlerde de rasyonel olmayan söylemler eşliğinde döviz fiyatlarına dair spekülatif ve asılsız iddialarda bulunmaya devam edildiğini görmekteyiz.

                    Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır.

                    Biz, vatandaşlarımızın bu art niyetli felaket tellallarına prim vermek yerine ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceğine yönelik gayretlerini devam ettireceklerine olan inancımızı bir gün bile azaltmadık.

                    Bu bağlamda başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

                    Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

                    Altın gurusu İslam Memiş yeni ekonomi paketlerinin açıklanacağını duyurup uyardı: Satın

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                    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomide peş peşe adımlar! SPK'dan flaş açıklama! Yurt dışı yatırımcısına destek: İndirime gidildi
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