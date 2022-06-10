Tek gecelik fiyat 100 euro oldu! İstanbul ilk 3’e oynuyor

Türk turizminin başkenti olan İstanbul eski parlak günlerine yeniden dönüyor. İlk 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 153'lük artışla 4 milyona yakın turist ağırlayan şehir, mayısı full geçirdi. Haziranda da turist akınının devam ettiği İstanbul'da oda fiyatları da katladı. Taksim, Sultanahmet gibi bölgelerdeki 3 yıldızlı otellerde dahi gecelik oda fiyatları 100 euroyu gördü. Yaz dönemi için de otellerin dolu olduğunu belirten turizmciler, "Fiyatlarda Paris ve Londra ile yarışır hale gelmeyi istiyoruz. Hedefimiz İstanbul'u dünyanın ilk üç şehri arasına sokmak istiyoruz" diyor.
2019'U YÜZDE 35 AŞTI
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sektörün pandemi izlerini silmeye başladığını belirterek, "İlk 4 ayda İstanbul'a gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artışla 3 milyon 882 bin kişi oldu. İstanbul 2019'a göre yüzde 30-35 daha fazla turist almaya başladı" dedi. İstanbul otellerinde yoğun bir bayram dönemi yaşadıklarını vurgulayan Eresin, dolulukların Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih bölgelerinde yüzde 85-90'lara ulaştığını kaydetti.
İstanbul'un kültür, sanat ve tarih olarak turistlerin odak noktası olduğunu belirten Eresin, şöyle devam etti: "Son dönemde alışveriş ve sağlık turizminde de ciddi bir hareket gözlemliyoruz. İstanbul kruvaziyer ve kongre turizminde de dünyanın önde gelen destinasyonlarından biriydi. Bu alanda yeniden yükseliş trendi başladı. Dünya çapında 'İstanbul'u özledik' diyenler çok fazla. Hedefimiz İstanbul'u dünyanın ilk üçü arasına sokmak."