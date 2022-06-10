Tek gecelik fiyat 100 euro oldu! İstanbul ilk 3’e oynuyor

Türk turizminin başkenti olan İstanbul eski parlak günlerine yeniden dönüyor. İlk 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 153'lük artışla 4 milyona yakın turist ağırlayan şehir, mayısı full geçirdi. Haziranda da turist akınının devam ettiği İstanbul'da oda fiyatları da katladı. Taksim, Sultanahmet gibi bölgelerdeki 3 yıldızlı otellerde dahi gecelik oda fiyatları 100 euroyu gördü. Yaz dönemi için de otellerin dolu olduğunu belirten turizmciler, "Fiyatlarda Paris ve Londra ile yarışır hale gelmeyi istiyoruz. Hedefimiz İstanbul'u dünyanın ilk üç şehri arasına sokmak istiyoruz" diyor.