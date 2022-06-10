Başkan Erdoğan imzaladı: 12'nci Kalkınma Planı genelgesi Resmi Gazete'de

54 ADET ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KURULDU

Planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, büyüme, enflasyon, tarım, hayvancılık, güvenlik, ticaret, turizm, inşaat, eğitim, aile, yoksulluk, konut, su, iklim değişikliği gibi pek çok konuda 54 adet özel ihtisas komisyonu kuruldu.