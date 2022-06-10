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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 08:39
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    • 10.06.2022 08:44
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    Başkan Erdoğan imzaladı: 12'nci Kalkınma Planı genelgesi Resmi Gazete'de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de 2024- 2028 dönemini kapsayacak 12'nci Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına dair genelge yayımlandı. 2053 vizyonu doğrultusunda oluşturulacak 12'nci Kalkınma Planı, 2024- 2028 dönemini kapsayacak.

    İşte ’12’nci Kalkınma Planı’

    Cumhurbaşkanlığı'ndan 12'nci Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına dair genelge yayımlandı.

    12'NCİ KALKINMA PLANI, 2024- 2028 DÖNEMİNİ KAPSAYACAK
    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; 2053 vizyonu doğrultusunda oluşturulacak 12'nci Kalkınma Planı, 2024- 2028 dönemini kapsayacak. Bu sürede oluşturulacak strateji ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil paylaşılması sağlanacak.

    Ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek. Küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin giderilmesi için öncelikler belirlenecek.

    54 ADET ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KURULDU
    Planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, büyüme, enflasyon, tarım, hayvancılık, güvenlik, ticaret, turizm, inşaat, eğitim, aile, yoksulluk, konut, su, iklim değişikliği gibi pek çok konuda 54 adet özel ihtisas komisyonu kuruldu.

        Ayrıca, konunun uzmanlarının yer alacağı kalkınma, dış ticaret, sanayi, mesleki eğitim, bağımlılıkla mücadele, iş sağlığı ve diğer alanlarla ilgili 26 tane çalışma grubu oluşturuldu.

        İhtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yeni komisyon ve gruplar da kurulabilecek.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan imzaladı: 12'nci Kalkınma Planı genelgesi Resmi Gazete'de
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