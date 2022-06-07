600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? EK GÖSTERGE TABLOSU! 600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge detaylarını açıkladı. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra 5.3 milyon memur ek gösterge artışından yararlanacak. Buna göre tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış olacak. Peki, ek göstergeden kimler, nasıl etkilenecek? 600 puan ek gösterge nedir? Ek göstergesi 3600 olanlar ne olacak? 600 ek gösterge maaşa etkisi var mı, ne kadar? 00 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? İşte yeni gelişmenin detayları...
600 PUAN EK GÖSTERGE NEDİR, NE KADAR EDER?
SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin aylardır beklediği 3600 ek gösterge sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar peş peşe geldi. 3600 ek göstergede son durum bir önceki gün (6 Haziran 2022) netleşti.
Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi. Açıklama sonrası memurlar ve emekli olmayı bekleyenler, 600 puanlık artışın maaşlara etkisi hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisleri kapsıyor ancak avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının maaşları ve emekli ikramiyeleri artıyor.
BEKÇİ, JANDARMA DA VAR
Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi.