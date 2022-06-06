Bakan Bilgin son dakika açıkladı: ’EYT önümüzde!’ Kimler 45, 46, 48,50, 52 yaşında emekli olacak? O cetvel netleşiyor! EYT dosyası ile maaşlar...

Tüm memurları kapsayan bir düzenlemeyi devreye soktuklarını vurgulayan Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu" açıklamasında bulundu. EYT hakkında önemli bilgiler geldi. Vedat Bilgin, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde." dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!