Bakan Bilgin son dakika açıkladı: 'EYT önümüzde!' Kimler 45, 46, 48,50, 52 yaşında emekli olacak? O cetvel netleşiyor! EYT dosyası ile maaşlar...
Bakan Bilgin'den son dakika açıklamalar geldi. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. Bakan Bilgin EYT hususuna dair önemli açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir." açıklamasında bulundu. Bu gelişmeler EYT'lilerde büyük bir heyecan yarattı. Bilgin, "Bizim önümüzde her sosyal problemin dosyası var." diyerek EYT dosyasının da göz önünde bulundurulacağını söyledi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!
Tüm memurları kapsayan bir düzenlemeyi devreye soktuklarını vurgulayan Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu" açıklamasında bulundu. EYT hakkında önemli bilgiler geldi. Vedat Bilgin, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde." dedi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta bu düzenleme olmak üzere yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Bilgin'in EYT açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi.